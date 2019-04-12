На каналі Коломойського бунт проти Зеленського?



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Ведуча та кореспондент ТСН після вчорашнього випуску «Права на владу» публічно висловили свою підтримку Петру Порошенку

Ведуча нічного випуску ТСН (телеканал 1+1) Юлія Бориско відкрито висловилась на підтримку Петра Порошенка. До цього її спонукав вчорашній ефір ток-шоу «Право на владу», на якому був присутній президент, а його суперник на виборах Володимир Зеленський долучився по телефону.

«І якщо до вчора мене пригнічувало, що голосуватиму за ПП (Петра Порошенка – Прим.) вимушено і не за покликом серця, то пригнічення більше немає. Вернулась давно забута повага до сильної сторони президента, особливо на контрасті з телефонним співрозмовником. А з повагою до сильної особистості вже значно приємніше за неї голосувати», - написала ведуча телеканалу, який підтримує Володимира Зеленського.

Її пост в Facebook «лайкнули» 12 тис. читачів, має 3,5 тис. поширень та майже 800 коментарів.

Свою підтримку Петру Порошенка після вчорашнього ефіру висловила також і Наталія Фібриг, кореспондент ТСН в Німеччині. Вона порівняла Зеленського з гопником, а також зізналась, що в першому турі голосувала за діючого президента.

«Фейеричний гопо-перформанс від Зеленського дозволить мені проголосувати за Порошенка із значно більш легким серцем, ніж це було в першому турі», - написала Фібриг в Facebook.

Нагадаємо, 11 квітня в студію «Право на владу» несподівано з’явився Петро Порошенко і закликав Зеленського також з’явитись в прямий ефір. Як з’ясувалось, Зеленський в цей час вже був у Франції і зв’язався зі студією по телефону.

Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати.Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку. Власне така поведінка Зеленського викликала багато критики.

Після цього Олександр Ткаченко, гендиректор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на чинного президента Порошенка. Причиною позову він назвав звинувачення на адресу каналу та випадок коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».