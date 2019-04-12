Порошенко відповів, чому комік Зеленський вийшов у другий тур



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12 квітня Порошенко перебуває у Берліні Фото: прес-служба президента

На думку Порошенка, коли несистемні політики сьогодні отримують певні результати на виборах, це «не є чимось особливим»

Чинний президент і кандидат у президенти України Петро Порошенко у Берліні відповів на запитання журналістів про те, що він зробив не так за 5 років, що «абсолютний новачок та комік зміг перемогти» у першому турі виборів.

«У першому турі є два переможці – ті кандидати, хто пройшов у другий тур. І це, в тому числі, і Петро Порошенко», – сказав президент України під час брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Він зазначив, що «це є вибір українського народу, який треба шанувати».

«А те, що у нас – як би це назвати – несистемні політики сьогодні отримують певні результати, я думаю, що це сьогодні приклад і деяких європейських країн, і не є чимось особливим», – сказав Порошенко.

«Треба боротися за голоси виборців. Треба накреслити дуже важливу програму. І саме цим ми зараз і займаємося – для того, щоб були дебати, щоб українці не купували «кота в мішку» і щоб вони робили свідомий вибір: підтримували реального, а не віртуального кандидата», – заявив президент.

Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».

Як відомо, 12 квітня після зустрічі з Меркель у Берліні Порошенко полетить до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Раніше у Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.

Джерело: Українська правда