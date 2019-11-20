Московська церква в Україні має зміни назву. В УПЦ назвали позицію Мінкульту правильною і обґрунтованою



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Міністр культури заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу

Якщо держава буде закликати не виконувати свої закони, тоді «дім, який розділився сам в собі, не встоїть»

Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) схвально оцінює заклики міністра культури молоді та спорту Володимира Бородянського виконувати закон про перейменування релігійних громад.

Про це архієпископ Євстратій сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Мені подобається те, що міністр (Володимир Бородянський – «Главком») закликає виконувати закон. Це абсолютно логічно і правильно», - сказав Євстратій.

За словами архієпископа, «якогось іншого способу думки і дії для державного діяча й не повинно бути».

«Бо якщо держава буде закликати не виконувати свої закони, то тоді буде так, як сказано у Євангелії – «дім, який розділився сам в собі, не встоїть», - цитує Боже письмо архієпископ.

Архієпископ наголосив, що те, як діє в цьому плані Московський патріархат є ненормальним: «З одного боку, є припис закону, який вступив в дію і на підставі якого Міністерство культури видало відповідний документ – перелік багатьох тисяч релігійних організацій в Україні (в першу чергу Московського патріархату, але не тільки, бо там ще є старообрядницькі громади), які підпадають під дію закону і повинні змінити свою назву. Не маючи можливості змінити закон, Московська церква подала в Окружний адміністративний суд позов і суд на час розгляду позову наклав обмеження. Як певні рішення в суді приймаються, ми, на жаль, знаємо зі ЗМІ доволі багато. Особливо, коли вони стосуються адміністративних справ. Тому зараз розгляд справи по суті ще не розпочався. Це не дає можливості діяти закону. Але суд не має права зупиняти дію закону. Тому позиція Міністерства культури і особисто міністра є правильною і обґрунтування, які він навів, цілком логічні».

Оцінюючи рівень співпраці з Міністерством культури, ієрарх УПЦ зазначив: «З наших контактів і взаємодії з командою, яка прийшла разом з ним (Володимиром Бородянським – «Главком»), в мене були дуже позитивні враження – щодо відкритості, здатності слухати і сприймати інформацію не лише від якоїсь однієї конфесії».

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

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