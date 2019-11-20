У Помісній церкві розказали, яке випробовування чекає на батюшок Московського патріархату



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Попри тиск Московської церкви незабаром парафії знову масово переходитимуть до Української церкви і «каталізатором другої хвилі» стане те, що закон про перейменування релігійних громад запрацює - Євстратій

«Батюшка, ви ж нам 25 років казали, що ми – українська церква. А тепер виходить…»

Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) впевнений, що Московська церква «включить всі можливості – прокуратуру, Нацполіцію і суди», щоб зірвати перехід парафій до Української православної церкви.

Про це архієпископ Євстратій розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами архієпископа, у Вінниці представники Московської церкви показали, що вони можуть робити з тими, хто вирішив від них піти.

Нагадаємо, про ситуацію, яка склалася на Вінничині. Слідчі в Управлінні національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації вилучили документи у справах про реєстрацію громад УПЦ. Міський суд відсторонив начальника Управління. Таке рішення суд ухвалив з подачі Нацполіції та прокуратури за зверненням керівника Вінницької єпархії Московської церкви Варсонофія.

Євстратій (Зоря) впевнений, що у Вінниці московські священники намагаються «сформувати тенденцію». «Вінничина – це єдиний випадок переходу цілої єпархії з Московського патріархату до УПЦ. Тобто, участь митрополита Симеона в творенні єдиної помісної церкви створила прецедент. Тому для МП категорично важливо також створити свій прецедент для того, щоб всіх, хто перебуває у цій структурі (особливо єпархіальних архієреїв), застерегти: не йдіть цим шляхом, не переходьте до УПЦ. Тому що будете мати ті ж самі проблеми. Ми зробимо все для того, щоб вам не дати піти цим шляхом», - наголошує архієпископ.

При цьому заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви підкреслює, що «з точки зору закону, ніякої ні логіки, ні підстав для таких рішень суду немає».

«Це – виключно волюнтаристські рішення, мотивація яких точно не в захисті законності і правопорядку. Таким чином намагаються залякати людей по всій Україні», - впевнений Зоря.

Архієпископ наводить приклад, що на Чернігівщині особи, на яких покладено обов’язок вносити до державного реєстру відповідні про перереєстрацію громад просто бояться це робити. «І прямо посилаються на прецедент на Вінничині. Хоча ніяких підстав, з юридичної точки зору, немає. Якщо статут зареєстровано в ОДА, то внесення відомостей до реєстру – це абсолютно технічна справа. Людина, яка це робить, повинна просто взяти дані з зареєстрованого документу і внести їх в електронний реєстр. І все! Ця людина не повинна вирішувати – правильно це чи неправильно, на підставі яких документів це зроблено…», - наголошує Євстратій (Зоря) і додає, що «ці перепони – це частина тієї стратегії, яку обрала Московська церква щодо нинішньої ситуації».

«В цілому вони сподіваються, що все повернеться для них кращим чином. Вони кажуть, що от був президент Ющенко, а потім прийшов Янукович і став їм допомагати і церковну ситуацію обернув на їхню користь. Але далі чомусь не продовжують цю думку. Не кажуть про те, що далі сталося з Януковичем, що сталося з авторитетом їхньої церкви, що всі нинішні події – це наслідок їхньої співпраці з Януковичем на найглибшому рівні», - зауважує архієпископ.

І все ж Євстратій вважає, що попри тиск Московської церкви незабаром парафії знову масово переходитимуть до Української церкви і «каталізатором другої хвилі» стане те, що закон про перейменування релігійних громад запрацює:

«Тоді ці громади постануть перед вибором. Вони повинні будуть провести збори і обрати назву – чи вони будуть українськими, чи вони будуть громадами РПЦ. Я думаю, що тоді дуже багато громад прозріють і багато парафіян поставлять своїм священикам незручні запитання: «Батюшка, ви ж нам 25 років казали, що ми українська церква. А тепер виходить, що ми будемо російською церквою?»

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