Чи можуть вручити повістку за кордоном: роз'яснення юриста

Дипломатичні установи не можуть видавати повістки

Консульства за кордоном не отримали право видавати повістки, тож вони не мають права це робити. Про це повідомив юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак 24 каналу.

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Укінці 2022 року урядом було затверджено новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тоді консульства за кордоном отримали нові обов'язки:

Здійснювати інформування українців призовного віку за кордоном про мобілізацію в Україні;

Сприяти їх поверненню в Україну в умовах воєнного стану;

У 7-денний термін повідомляти про включення або виключення з консульського списку громадян України, які досягли призовного віку;

Вести облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, під час перебування на тимчасовому консульському обліку.

«Представники дипломатичних установ, згідно з чинним законодавством, не можуть видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном. Новим порядком повноваження дипустанов зводяться виключно до ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів в Україні, а тому нововведення в законодавстві ніяк не впливають на осіб, які перебувають за кордоном», – зазначив Владислав Юрчак.

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Це нововведення лише розширює зону вручення повісток на території України і не поширюється на іноземні дипломатичні установи.

Нагадаємо, що Верховна Рада України продовжила воєнний стан і мобілізацію до 18 серпня 2023.