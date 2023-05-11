Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мобілізація в Росії: Міноборони вказало на приховані пункти указу Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація в Росії: Міноборони вказало на приховані пункти указу Путіна
фото з відкритих джерел

Збройні сили України знають, що ховається за прихованими пунктами 

В указі російського диктатора Володимира Путіна про призов резервістів на військові збори є два розділи з позначкою «таємно». Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Указ російського диктатора про екстрений призов резервістів на військові збори містить два приховані розділи з грифом «таємно». Збройні сили України та українська земля добре знають, що такі пункти зазвичай означають для росіян», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки Російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в Росії для відправки на війну.  Як зазначається у зведенні, вербувальники відвідували мечеті та імміграційні служби для найму. В імміграційних службах співробітники, які говорять таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються завербувати мігрантів. За даними британської розвідки, висока щомісячна заробітна плата та бонуси при наймі спонукають деяких трудящих-мігрантів зареєструватися. Цих новобранців швидше за все відправляють на українську лінію фронту, де рівень втрат надзвичайно високий.

Читайте також:

Теги: росія Міноборони земля військові влада перемога мобілізація призов до армії

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це був найкоротший парад за всю історію
«Парад перемоги» не врятував Путіна від ганьби
Вчора, 09:56
Військовий парад 9 травня в Москві пройде без будь-яких скорочень: на ньому виступить диктатор Володимир Путін
Стало відомо, хто приїде до Путіна в гості на День перемоги
8 травня, 23:05
«Башня Кремля буде наносити удар відразу з ціллю вбити Путіна і захопити владу»
Основна версія удару по Кремлю
4 травня, 15:46
Катрін Колонна: «Я не піду далі заяв про те, що це дивно чи загадково»
МЗС Франції вважає удар по Кремлю «дивним і загадковим інцидентом»
4 травня, 12:47
Окупантам «запахло жареним» на Запоріжжі
Федоров назвав колаборантів, які втекли з Мелітополя
2 травня, 20:23
Протестувальники тримають транспарант з написом
У Ризі російськомовні закликали Путіна «не захищати» їх після заяви Держдуми
30 квiтня, 14:23
Ракетна атака на Умань, 28 квітня 2023 року
Удар по багатоповерхівці в Умані. Поліція показала жахливі кадри
28 квiтня, 09:09
Окупанти розлючені спротивом, який продовжується вже більше року
Окупанти влаштували судилище над 16-річною дівчиною, яка розтоптала прапор РФ
14 квiтня, 20:54
Зарахування до запасу може здійснюватися без особистої явки до військкомату на підставі відомостей про громадян
Повістки по-новому та заборона на виїзд з країни. Держдума не дає росіянам шансу уникнути призову
11 квiтня, 16:31

Політика

Атака безпілотників на Кремль: Пєсков розповів про «замах» на Путіна
Атака безпілотників на Кремль: Пєсков розповів про «замах» на Путіна
Чи покинуть «вагнерівці» Бахмут? Кремль дав відповідь щодо заяв Пригожина
Чи покинуть «вагнерівці» Бахмут? Кремль дав відповідь щодо заяв Пригожина
Британська розвідка пояснила, як «Вагнер» та міноборони ділять ув'язнених
Британська розвідка пояснила, як «Вагнер» та міноборони ділять ув'язнених
«Найнебезпечніший дурень»: NYT пояснила, в якому становищі опинився Путін
«Найнебезпечніший дурень»: NYT пояснила, в якому становищі опинився Путін
Мобілізація в Росії: Міноборони вказало на приховані пункти указу Путіна
Мобілізація в Росії: Міноборони вказало на приховані пункти указу Путіна
На кордоні між Азербайджаном і Вірменією стрілянина, є поранені військові
На кордоні між Азербайджаном і Вірменією стрілянина, є поранені військові

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
4296
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
4205
Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна
4128
Влада Ірландії вигадала, як мотивувати українських біженців повертатись додому
3308
Вихід «вагнерівців» із Бахмута: Банкова прокоментувала «цугцванг» Пригожина
2974
Аморальні та хитрі. Хто підримав Путіна 9 травня

Новини

Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Сьогодні, 06:14
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту