Мобілізація в Росії: Міноборони вказало на приховані пункти указу Путіна

Збройні сили України знають, що ховається за прихованими пунктами

В указі російського диктатора Володимира Путіна про призов резервістів на військові збори є два розділи з позначкою «таємно». Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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«Указ російського диктатора про екстрений призов резервістів на військові збори містить два приховані розділи з грифом «таємно». Збройні сили України та українська земля добре знають, що такі пункти зазвичай означають для росіян», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки Російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в Росії для відправки на війну. Як зазначається у зведенні, вербувальники відвідували мечеті та імміграційні служби для найму. В імміграційних службах співробітники, які говорять таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються завербувати мігрантів. За даними британської розвідки, висока щомісячна заробітна плата та бонуси при наймі спонукають деяких трудящих-мігрантів зареєструватися. Цих новобранців швидше за все відправляють на українську лінію фронту, де рівень втрат надзвичайно високий.