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Атака на Київ: після запуску ракет рашисти задіяли дрони

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака на Київ: після запуску ракет рашисти задіяли дрони
За попередніми даними, РФ атакувала Київ крилатими ракетами типу Х-101/555
фото з відкритих джерел

Зафіксовано падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці

У ніч на 18 травня Росія вдев’яте від початку травня атакувала Київ. Цього разу атака була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені. Остаточні дані про кількість, тип ракет та БпЛА незабаром повідомлять Повітряні сили.

Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксовано в Дарницькому районі - там було загоранння на території гаражного кооперативу. Пожежа ліквідована.

У решті районів можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.

Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

Дані оперативного зведення збираються та уточнюються.

Як повідомлялося, у столиці прогриміла серія вибухів під час повітряної тривоги. Уламки ракет упали у трьох районах столиці. За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків у Дарницькому та Деснянському районах столиці.

Друга за ніч масштабна повітряна тривога тривала три години.

Теги: окупанти росія війна ракета Київ

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