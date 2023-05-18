Атака на Київ: після запуску ракет рашисти задіяли дрони
Зафіксовано падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці
У ніч на 18 травня Росія вдев’яте від початку травня атакувала Київ. Цього разу атака була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені. Остаточні дані про кількість, тип ракет та БпЛА незабаром повідомлять Повітряні сили.
Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксовано в Дарницькому районі - там було загоранння на території гаражного кооперативу. Пожежа ліквідована.
У решті районів можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.
Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.
Дані оперативного зведення збираються та уточнюються.
Як повідомлялося, у столиці прогриміла серія вибухів під час повітряної тривоги. Уламки ракет упали у трьох районах столиці. За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків у Дарницькому та Деснянському районах столиці.
Друга за ніч масштабна повітряна тривога тривала три години.
Коментарі — 0