Рашисти атакували Київ ракетами та дронами: подробиці нічного терору

У повітряному просторі Києва силами ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені

Зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей в окремих районах столиці

У ніч на 4 травня Київ пережив третю з чотирьох днів травня повітряну атаку. Такої щільної інтенсивності ударів столиця не відчувала від початку цього року.

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Цієї ночі агресор знов завдав комплексного повітряного удару по Києву. У столиці тривога тривала понад 3,5 години.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, рашисти здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих бєприприпасів типу Shahed та ракет, ймовірно балістичного типу. Остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків.

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За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені. Дані уточнюються.

За оперативними зведеннями, обійшлося без жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури.

«Зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, проте шкоди життю та здоров’ю людей чи серйозних пошкоджені забудові міста вони не завдали. Інформація перевіряється та доповнюється», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, у Києві повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02. Також небезпека спостерігалася і в низці східних, північних, центральних і південних областей України.

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Під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи.