Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рашисти атакували Київ ракетами та дронами: подробиці нічного терору

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рашисти атакували Київ ракетами та дронами: подробиці нічного терору
У повітряному просторі Києва силами ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені
фото ілюстративне

Зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей в окремих районах столиці

У ніч на 4 травня Київ пережив третю з чотирьох днів травня повітряну атаку. Такої щільної інтенсивності ударів столиця не відчувала від початку цього року.

Цієї ночі агресор знов завдав комплексного повітряного удару по Києву. У столиці тривога тривала понад 3,5 години.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, рашисти здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих бєприприпасів типу Shahed та ракет, ймовірно балістичного типу. Остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені. Дані уточнюються.

За оперативними зведеннями, обійшлося без жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури.

«Зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, проте шкоди життю та здоров’ю людей чи серйозних пошкоджені забудові міста вони не завдали. Інформація перевіряється та доповнюється», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, у Києві повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02. Також небезпека спостерігалася і в низці східних, північних, центральних і південних областей України.

Під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. 

Теги: росія окупанти Київ війна безпілотник ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Нічна атака на Київ: влада вказала, де впали уламки дрона
Нічна атака на Київ: влада вказала, де впали уламки дрона
Рашисти атакували Київ ракетами та дронами: подробиці нічного терору
Рашисти атакували Київ ракетами та дронами: подробиці нічного терору
У Києві почала тестуватися ізраїльська система оповіщення про ракетну загрозу
У Києві почала тестуватися ізраїльська система оповіщення про ракетну загрозу
Київрада ухвалила Концепцію переходу на українську мову: що відомо
Київрада ухвалила Концепцію переходу на українську мову: що відомо
Який вигляд має аеропорт «Київ» після початку вторгнення: шокуючі фото
Який вигляд має аеропорт «Київ» після початку вторгнення: шокуючі фото
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
В Україні змінюється порядок надання відпусток. Рада підтримала закон
17K
Анастасія Радіна: Міноборони перейшло від закупок яєць за 170 грн до яблук по 51 грн
13K
Борець із лісовою мафією: як депутати висміяли ініціативу Тищенка
11K
Білий дім прокоментував атаку дронів по Кремлю
6374
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
3953
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)

Новини

На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Вчора, 16:36
Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Вчора, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
2 травня, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
2 травня, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту