«Триває зачистка»: губернатор Бєлгородщини звітував про ситуацію в районі атак

Губернатор повідомив про поранення двох мирних жителів, але інформація неточна

У вівторок, 23 травня, вранці губернатор Бєлгородської області В'ячеслав оголосив, що у прикордонному Грайворонському районі, куди напередодні зайшов загін «Російського добровольчого корпусу», триває так звана зачистка. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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«Продовжується зачистка території міністерством оборони спільно з силовими структурами. Але повертатися поки що до своїх будинків, я зараз звертаюся до жителів Грайворонського округу, які, дякую їм велике, тимчасово покинули свої будинки, поки не варто», – сказав Гладков.

За словами губернатора, в ході боїв було поранено двох мирних жителів, загиблих немає, але в ході евакуації померла одна жінка 1941 року народження.

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Інформація про поранених, судячи зі слів Гладкова, ще потребує перевірки.

«Є інформація про те, що в тих населених пунктах, у які зайшов противник, є двоє поранених мирних жителів. Поки що до них силовики не змогли дійти», – сказав губернатор.

Як повідомлялося, що легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки».