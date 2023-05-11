З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну

На авіабазу Оленья переміщено стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які були в Енгельсі

У соцмережі з’явився супутниковий знімок російської авіабази Оленья, що знаходиться за полярним колом в 100 км від Мурманська.

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Повідомляється, що саме там зараз базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які РФ перемістила з Енгельса.

І саме з авіабази Оленья Ту-95МС літають атакувати Україну ракетами.

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Як видно на знімку, на авіабазі перебувають близько 20 літаків.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські війська завдали чергової масштабної серії ракетних ударів по Україні. Українська ППО збила 8 крилатих ракет «Калібр» і 15 із 17 ракет Х-101/Х-555, які випустили окупанти.

Як повідомлялося, у результаті удару по авіабазі в російському Енгельсі у грудні 2022 року пошкоджено п'ять Ту-95МС. Також знищено диспетчерську вежу.

Після вибухів російські загарбники змінили місце дислокації стратегічної авіації, яка перебувала на аеродромі Енгельс.