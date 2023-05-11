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З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
РФ атакує Україну зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС
фото ілюстративне

На авіабазу Оленья переміщено стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які були в Енгельсі

У соцмережі з’явився супутниковий знімок російської авіабази Оленья, що знаходиться за полярним колом в 100 км від Мурманська.

Повідомляється, що саме там зараз базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які РФ перемістила з Енгельса.

І саме з авіабази Оленья Ту-95МС літають атакувати Україну ракетами.

З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну фото 1

Як видно на знімку, на авіабазі перебувають близько 20 літаків.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські війська завдали чергової масштабної серії ракетних ударів по Україні. Українська ППО збила 8 крилатих ракет «Калібр» і 15 із 17 ракет Х-101/Х-555, які випустили окупанти.

Як повідомлялося, у результаті удару по авіабазі в російському Енгельсі у грудні 2022 року пошкоджено п'ять Ту-95МС. Також знищено диспетчерську вежу.

Після вибухів російські загарбники змінили місце дислокації стратегічної авіації, яка перебувала на аеродромі Енгельс. 

Теги: росія авіація війна літак Україна ракета

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