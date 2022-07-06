Легалізація одностатевих шлюбів: волонтерка пояснила, чому це важливо в умовах війни

Волонтерка пояснила, чому важливо підтримати петицію про одностатеві шлюби

Петиція №22/144562-еп про легалізацію одностатевих шлюбів, яку подали на сайті президента України Володимира Зеленського 3 червня, за місяць набрала понад 18 тис. голосів. Щоб глава держави розглянув звернення, його має підписати 25 тис. громадян країни.

«У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю і мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що і у традиційних пар», – ідеться у тексті петиції.

Волонтерка Леся Литвинова у своєму дописі на Facebook пояснила, чому підтримка такої петиції важлива в умовах війни. Насамперед державі потрібно офіційне підтвердження, що партнер має право вимагати доступу до реанімації або вирішувати питання з похованням.

«В наших умовах це – про полон, поранення, поховання і купу інших неромантичних речей. Не не про вподобання у ліжку, а про турботу і громадянські права», – підкреслила волонтерка.

Литвинова зазначає, що це ті самі громадянські права, які дозволяють боронити нас будь-якій людині, попри вік, стать, орієнтацію, расу або релігію.

Нагадаємо, щоб петицію розглянув президент України Володимир Зеленський, пропозицію мають підтримати 25 тис. осіб. Підтримати петицію про легалізацію одностатевих шлюбів можна за посиланням.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології у 2022 році показало, що українці почали краще ставитись до ЛГБТ.