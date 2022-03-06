Молодята обрали для вінчання блок-пост поблизу Києва (відео)

Пару привітав мер Києва Віталій Кличко

У Києві поруч із блок-постом обвінчалися бійці столичної територіальної оборони – Леся та Валерій. Молодят привітав мер Києва Віталій Кличко. Він також розповів історію закоханих.

«Сьогодні вітав бійців одного з батальйонів тероборони столиці Лесю та Валерія. Вони давно живуть в цивільному шлюбі, а тепер вирішили обвінчатися. Церемонія відбулася поруч з одним із блок-постів, встановлених на в’їздах у Київ. Життя триває! І життя Києва, киян, нашої держави ми будемо захищати!», – повідомив Кличко.

Очільник столиці також розповів, що за 10 минулих днів у столичних пологових будинках народилися 457 малюків. Із них 237 хлопчиків та 220 дівчаток.

Нагадаємо, із початку російського вторгнення українці створили майже 4 тисячі нових сімей. 3973 пари вирішили офіційно скріпити свій союз в умовах війни.

Як відомо, в Україні можна одружуватися з 18 років або з 16-ти з дозволу суду. Шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушувати людей до одруження не можна. Не менш важливою умовою при укладенні шлюбу є встановлення родинного споріднення.Також у День святого Валентина українці розказали, чи готові до легалізації одностатевих шлюбів.