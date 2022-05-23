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    Події в Україні

    Шлюби на «Азовсталі» та у деокупованій Бучі: яскраві приклади нових українських сімей

    Морпіх пережив битву за острів Зміїний та полон, а, повернувшись додому, створив нову українську сім'ю - Шлюби на «Азовсталі» та у деокупованій Бучі: яскраві приклади нових українських сімей
    Морпіх пережив битву за острів Зміїний та полон, а, повернувшись додому, створив нову українську сім'ю
    фото з соцмереж

    За час війни були зареєстровані майже 40 тисяч шлюбів

    За час війни в Україні зросла кількість зареєстрованих шлюбів. З 24 лютого по 1 травня були зареєстровані 39 484 нові родини. Інформацію про шлюби, з посиланням на дані Мін’юсту, оприлюднив портал «Опендатабот».

    До прикладу, за 6 місяців 2021 року кількість нових шлюбів склала трохи більше 86 тис.

    Шлюби часто реєстрували у екстремальних умовах. Так,у березні в оточеному на той момент Херсоні одружилися медики – місцевий наречений та дівчина з Дніпра.

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    6 травня відбулася перша церемонія реєстрації шлюбу на території деокупованої Бучі, яка серйозно постраждала від рашистських окупантів.

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    Серед українців, які брали шлюб у військовий час, є і відомі громадяни. Так, у травні взяв шлюб боєць 35-ї бригади морської піхоти, яка на початку війни несла службу на острові Зміїний.

    235 шлюбів було укладено за законами воєнного часу, тобто не у РАГСах, а військовими командирами та керівниками. Так, у підвалах «Азовсталі» у перших числах травня був зареєстрований такий шлюб між прикордонником Андрієм та військовослужбовицею полку «Азов», письменинцею Валерію Карпиленко. Наречений для цієї церемонії зробив обручки із фольги. Втім, проіснував цей шлюб кілька днів, у одному із боїв наречений-прикордонник загинув.

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    Нагадаємо, що на початку березня влада дозволила реєструвати шлюби без присутності наречених з числа військовослужбовців.

    Втім, зараз точна кількість подібних шлюбів поки що є невідомою.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна шлюб Буча Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Шлюби на «Азовсталі» та у деокупованій Бучі: яскраві приклади нових українських сімей