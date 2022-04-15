Мін‘юст спростив реєстрацію шлюбу в умовах воєнного стану

Одружуватися можна протягом дня та через ZOOM

В Україні через запровадження воєнного стану спростили умови для реєстрації шлюбу між громадянами. Про це розповіла заступниця Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць в ефірі «Українського радіо».

За її словами, подати заявку й офіційно оформити шлюб тепер можна за день. Люди, які виявили бажання, можуть одружитися протягом дня.

«Сьогоднішні обставини призводять до того, що люди інколи не мають можливості чекати. Тому що всі ми опинилися в обставинах, коли ми не знаємо, що буде завтра і навіть сьогодні до вечора», – сказала Коломієць.

Вона зазначила, що на сьогодні реєстрація шлюбу може відбуватися у будь-якому органі ДРАЦСу на території, де не ведуться бойові дії. При цьому, в певних умовах шлюби можуть реєструвати не лише працівники органів ДРАЦС. Це також можуть бути й поліцейські, й військові.

Таким чином, зареєструвати шлюб можна навіть тоді, якщо одного з членів подружжя немає фізично. Людина, яка не перебуває у військовій частині, може бути підключена дистанційно. І навіть обоє з пари можуть бути підключені дистанційно, просто через Zoom.

Нагадаємо, раніше влада дозволила реєструвати шлюби без присутності наречених з-поміж військовослужбовців.

Актовий запис про шлюб складається відділом державної реєстрації в день отримання заяви від військовослужбовця.