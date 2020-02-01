Чубаров назвав головну проблему, що очікує Україну після звільнення Криму



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Незаконні російські поселенці у Криму «через репресії, страх змушують виселятися громадян України, перш за все, кримських татар», - Чубаров

Росія заселила окупований півострів своїми громадянами. Їх кількість вже може сягати пів мільйона, - голова Меджлісу

Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу розповів в інтерв’ю «Главкому», що зараз в окупованому Криму щодня відбуваються зміни, які матимуть наслідки для України на тривалий період.

За словами Чубарова, Крим заселяють громадянами Росії. «У серпні минулого року був виступ генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, в якому він назвав цифру 140 тисяч людей, які Росія поселила на півострові, але це дуже неповна цифра. Її потрібно помножити мінімум на чотири чи на п’ять», - вважає голова Меджлісу.

Чубаров стверджує, що незаконні російські поселенці у Криму «через репресії, страх змушують виселятися громадян України, перш за все, кримських татар».

Голова Меджлісу говорить, що кілька тижнів тому аналізував списки усіх громадян України, які були позбавлені волі, засуджені, заарештовані в Криму. «Таких людей 114. Двох, Нурі Примова і Рустема Ваїтова, звільнили після того, як вони відсиділи майже п’ять років. Тобто 112 людей у наших списках. Сподіваюся вони розглядаються тими, хто працює над обміном. З цих 112 кримськими татарами є 88», - підкреслив Чубаров.

Нагадаємо, кримські татари на 3 травня організовують ненасильницьку міжнародну акцію «Світ проти насильства та окупації. Марш гідності». Заяву такого змісту минулого тижня оприлюднив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Мета маршу – перетнути адміністративний кордон між Херсонською областю і окупованим півостровом, аби допомогти міжнародним організаціям на практиці реалізувати резолюції щодо Криму, ухвалені ними за останні шість років.

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