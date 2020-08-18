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    У світі

    У Сирії підірвалась автоколона з російськими військовими, загинув генерал

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    Інцидент стався за 15 км від міста Дейр ез-Зор - ЗМІ - У Сирії підірвалась автоколона з російськими військовими, загинув генерал
    Інцидент стався за 15 км від міста Дейр ез-Зор - ЗМІ

    У Міноборони РФ підтвердили інформацію про загибель, а також уточнили, що під час вибуху ще троє російських військовослужбовців отримали поранення

    У Сирії на шляху російської автоколони спрацював саморобний вибуховий пристрій, загинув генерал. Про це повідомляє  Інтерфакс.

    У Міноборони РФ підтвердили інформацію про загибель, а також уточнили, що під час вибуху ще троє російських військовослужбовців отримали поранення.

    За інформацією російського Telegram-каналу Mash, інцидент стався за 15 км від міста Дейр ез-Зор.

    Зазначається, що загиблим був генерал-майор РФ В'ячеслав Гладких, який обіймав посаду заступника командувача 36 загальновійськової армії. У Сирії він перебував у статусі «військового радника».

    Разом з ним загинули командувач національної оборони Дейр-ез-Зора Аль-Меядін Мухаммад Тайсар Аз-Захір і четверо його підлеглих.

    Відзначимо, що місяць тому в Сирії на фугасі підірвався бронеавтомобіль з російськими солдатами, були поранені троє військовослужбовців.

    вибух Росія Сирія Міноборони РФ смерть військові
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