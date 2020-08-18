У Сирії підірвалась автоколона з російськими військовими, загинув генерал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інцидент стався за 15 км від міста Дейр ез-Зор - ЗМІ

У Міноборони РФ підтвердили інформацію про загибель, а також уточнили, що під час вибуху ще троє російських військовослужбовців отримали поранення

У Сирії на шляху російської автоколони спрацював саморобний вибуховий пристрій, загинув генерал. Про це повідомляє Інтерфакс.

У Міноборони РФ підтвердили інформацію про загибель, а також уточнили, що під час вибуху ще троє російських військовослужбовців отримали поранення.

За інформацією російського Telegram-каналу Mash, інцидент стався за 15 км від міста Дейр ез-Зор.

Зазначається, що загиблим був генерал-майор РФ В'ячеслав Гладких, який обіймав посаду заступника командувача 36 загальновійськової армії. У Сирії він перебував у статусі «військового радника».

Разом з ним загинули командувач національної оборони Дейр-ез-Зора Аль-Меядін Мухаммад Тайсар Аз-Захір і четверо його підлеглих.

Відзначимо, що місяць тому в Сирії на фугасі підірвався бронеавтомобіль з російськими солдатами, були поранені троє військовослужбовців.