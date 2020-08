Ізраїль заявив про запобігання підриву на кордоні з Сирією

У ЦАХАЛі заявили, що четверо терористів намагалися встановити вибухівку на кордоні між Ізраїлем і Сирією

Армія оборони Ізраїлю заявила, що запобігла спробі терористів закласти вибухівку біля кордону з Сирією. Ізраїльські військові завдали удару по бойовиках.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

«Ми тільки що запобігли спробі з боку 4 терористів встановити вибухівку біля прикордонного огородження між Ізраїлем і Сирією. Наші війська і літаки відкрили вогонь по цього загону, і було встановлено, що ми потрапили», - йдеться в повідомленні.

We just thwarted an attempt by 4 terrorists to place explosives near the security fence between #Israel and #Syria.



Our troops & aircraft fired toward the squad & a hit was identified.



We are ready for any scenario & hold the Syrian regime responsible for all events in Syria.