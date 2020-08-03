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    У світі

    Ізраїль заявив про запобігання підриву на кордоні з Сирією

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    Ізраїль заявив про запобігання підриву на кордоні з Сирією - Ізраїль заявив про запобігання підриву на кордоні з Сирією
    Ізраїль заявив про запобігання підриву на кордоні з Сирією

    У ЦАХАЛі заявили, що четверо терористів намагалися встановити вибухівку на кордоні між Ізраїлем і Сирією

    Армія оборони Ізраїлю заявила, що запобігла спробі терористів закласти вибухівку біля кордону з Сирією. Ізраїльські військові завдали удару по бойовиках.

    Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

    «Ми тільки що запобігли спробі з боку 4 терористів встановити вибухівку біля прикордонного огородження між Ізраїлем і Сирією. Наші війська і літаки відкрили вогонь по цього загону, і було встановлено, що ми потрапили», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 2 серпня воєнізовані формування, що знаходяться на території сектора Газа, випустили ракету в бік території Ізраїлю; її перехопила система протиповітряної оборони «Залізний щит».

    Сирія Ізраїль армія військові
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