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    Cніг залишив без світла понад 50 населених пунктів у п’яти областях

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    &nbsp;До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго - Cніг залишив без світла понад 50 населених пунктів у п’яти областях
     До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго
    фото з відкритих джерел

    Перший день зими в Україні буде багатим на опади

    Через пориви вітру і мокрий сніг в Україні знеструмлена низка населених пунктів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 56 населених пунктів у п’яти областях (Івано-Франківська – 37, Чернігівська – вісім, Чернівецька – шість, Закарпатська – три та Донецька – два», – йдеться в заяві рятувальників.

    Повідомляється, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

    Нагадаємо, що 1 грудня снігопади накриють пів України. Снігопади будуть у Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях, а також у Києві.

    Рятувальники попередили, що до України зайшов потужний циклон, тож найближчими днями температура знижуватиметься, йтимуть дощі та мокрий сніг, а ночі будуть морозними.

    До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

    Раніше синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на грудень.

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    Теги: атмосферне явище Івано-Франківщина електроенергія аварія снігопад повітря
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    Cніг залишив без світла понад 50 населених пунктів у п’яти областях