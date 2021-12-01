Снігопади накриють пів України: прогноз погоди на 1 грудня

1 грудня у більшості регіонів України буде справжня зимова погода зі снігом

Перший день зими в Україні буде багатим на опади. У більшості областей очікується мокрий сніг

У перший день зими Україну накриють снігопади у західних областях. Температура повітря на заході опуститься до 2+4 вдень, а вночі -1+1. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Снігопади будуть у Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях, а також у Києві.

Температура повітря на заході опуститься до 2+4 вдень, а вночі -1+1. На півночі країни вдень буде -1+1, і так само вночі. У східних областях збережеться сонячна погода, вдень буде -1+1, так і вночі.

У центральних областях України температура повітря становитиме -1+ 2. На півдні вдень буде +2+8, а вночі -1+1.

У Києві 1 грудня вночі також очікується помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

Водночас синоптикиня Наталія Діденко також прогнозує сніг та ще й рвучкий вітер.

«Вітер залишається рвучким, подекуди навіть сильним, переважно західного напрямку - шалики не забудьте на шию, шапки на голову», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Діденко також попередила про ожеледиця та додала, що у Києві сніг йтиме вночі та вранці, а з обіду опади поступово припинятимуться. 2-3 грудня, за її прогнозом, потепліє на кілька градусів, проте від вихідних знову очікується похолодання.

До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

Нагадаємо, раніше народний синоптик спрогнозував погоду до кінця року: перший сніг у листопаді та тепло у грудні.

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