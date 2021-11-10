Погода на Новий рік здивує українців: прогноз від кліматологині

Зима буде, а от засніженої казки не ждіть

Стало відомо, із якою погодою українці зустрінуть 2022

Завідувачка відділу кліматичних досліджень Вазіра Мартазінова розповіла, що в період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати. Про це пише Укрінформ.

За її словами, кінець листопада – початок грудня ознаменується похолоданням, на території України буде температура -5 градусів. На Новий рік буде мороз.

«Найхолодніші дні, а це до -15 градусів, потрапляють на початок січня, тобто свята новорічні супроводжуватимуться морозними днями», – сказала Мартазінова.

Щодо лютого, то місяць очікується досить холодний.

Нагадаємо, раніше народний синоптик спрогнозував погоду до кінця року: перший сніг у листопаді та тепло у грудні.

Водночас найближчими днями Україну очікує різке похолодання. Температура повітря вдень коливатиметься від +1 до +11, а у середу, 10 листопада, вдарять нічні морози до -6.

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