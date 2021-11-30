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    Перший день зими принесе в Україну сніг: які області замете

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    Також, за прогнозом синоптиків, сніг випаде й у Києві - Перший день зими принесе в Україну сніг: які області замете
    Також, за прогнозом синоптиків, сніг випаде й у Києві
    фото: 18000.com.ua

    У центральних областях України температура повітря становитиме -1..+ 2

    У перший день зими, 1 грудня, очікуються снігопади в 11 областях України. Київ не стане винятком, сніг випаде й там. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У перший день зими снігопади прогнозують у Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях, а також у Києві.

    Температура повітря на заході опуститься до +2..+4 вдень, а вночі -1..+1. На півночі країни вдень буде -1..+1, і так само вночі. У східних областях збережеться сонячна погода, вдень буде -1..+1, так і вночі.

    У центральних областях України температура повітря становитиме -1..+ 2. На півдні вдень буде +2..+8, а вночі -1..+1.

    У Києві, за прогнозом синоптиків, випаде сніг. Температура повітря вдень буде -1..+1, так само й вночі.

    До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

    Нагадаємо, раніше народний синоптик спрогнозував погоду до кінця року: перший сніг у листопаді та тепло у грудні.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр снігопад повітря
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    Перший день зими принесе в Україну сніг: які області замете