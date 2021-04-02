  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Цьогоріч Україна долучиться до місій НАТО в Іраку та Середземному морі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У 2021 році планується залучити перші активи до місії НАТО в Іраку та операції НАТО &laquo;Морський охоронець&raquo; у Середземному морі - Цьогоріч Україна долучиться до місій НАТО в Іраку та Середземному морі

    У 2021 році планується залучити перші активи до місії НАТО в Іраку та операції НАТО «Морський охоронець» у Середземному морі

    У ЗСУ ведеться активна робота з впровадження стандартів НАТО

    Україна планує долучитися до НАТО у Іраку та в Середземномор'ї на додачу до місій в республіці Косово та Афганістані.

    Про це розповів начальник управління двостороннього військового співробітництва Головного управління військового співробітництва і верифікації ЗСУ полковник Андрій Павелко, пише пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

    «У наших планах – збільшення національного внеску в операції та місії НАТО. Вже у цьому році планується залучити перші активи до місії НАТО в Іраку та операції НАТО «Морський охоронець» у Середземному морі, а надалі – нарощувати наші внески», – сказав полковник Генштабу.

    Павелко запевнив, що у ЗСУ ведеться активна робота з впровадження стандартів НАТО.

    На кінець 2020 року загалом запроваджено 292 нормативних документи НАТО шляхом розроблення 317 національних документів.

    У Генштабі також відзначили, що важливим етапом стало отримання Україною в червні 2020 року статусу партнера НАТО з розширеними можливостями, що відкрило шлях для подальшого поглиблення практичного співробітництва.

    Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден висловив свою підтримку прогресу України в питанні отримання членства в НАТО.

    Читайте також:
    Теги: Ірак ЗСУ НАТО Міноборони Генштаб військові Україна море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies