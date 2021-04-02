Цьогоріч Україна долучиться до місій НАТО в Іраку та Середземному морі

У 2021 році планується залучити перші активи до місії НАТО в Іраку та операції НАТО «Морський охоронець» у Середземному морі

У ЗСУ ведеться активна робота з впровадження стандартів НАТО

Україна планує долучитися до НАТО у Іраку та в Середземномор'ї на додачу до місій в республіці Косово та Афганістані.

Про це розповів начальник управління двостороннього військового співробітництва Головного управління військового співробітництва і верифікації ЗСУ полковник Андрій Павелко, пише пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

«У наших планах – збільшення національного внеску в операції та місії НАТО. Вже у цьому році планується залучити перші активи до місії НАТО в Іраку та операції НАТО «Морський охоронець» у Середземному морі, а надалі – нарощувати наші внески», – сказав полковник Генштабу.

Павелко запевнив, що у ЗСУ ведеться активна робота з впровадження стандартів НАТО.

На кінець 2020 року загалом запроваджено 292 нормативних документи НАТО шляхом розроблення 317 національних документів.

У Генштабі також відзначили, що важливим етапом стало отримання Україною в червні 2020 року статусу партнера НАТО з розширеними можливостями, що відкрило шлях для подальшого поглиблення практичного співробітництва.

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден висловив свою підтримку прогресу України в питанні отримання членства в НАТО.