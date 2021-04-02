Офіс президента оприлюднив деталі розмови Зеленського та Байдена

Президенти України і США Володимир Зеленський та Джо Байден 2 квітня провели першу телефонну розмову

Байден висловив свою підтримку прогресу України в питанні отримання членства в НАТО

Пресслужба Офісу президента України прокоментувала першу телефонну розмову Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.

Зазначається, що співрозмовники приділили увагу розвитку демократій в обох країнах. Вони погодилися, що встановлення і збереження демократії – це складна щоденна робота. Байден висловив схвалення створення міцних демократичних інститутів в Україні.

«Україна і США стоять пліч-о-пліч, коли йдеться про зміцнення наших демократій. Я відданий ідеї реформування України, поліпшенню прозорості та досягнення миру», – сказав Зеленський.

Також президенти наголосили на важливості боротьби з олігархатом, а Зеленський зазначив, що політика України спрямована на системну деолігархізацію.

Крім того, Зеленський детально зупинився на реформах, що впроваджуються в Україні, – розвиток незалежної антикорупційної інфраструктури, земельна реформа і реформа судочинства, а також реформування Конституційного Суду.

Байден і Зеленський обговорили ситуацію на Донбасі і в Криму. Зеленський розповів про ініціативу саміту Кримської платформи.

«Кримська платформа – сьогодні єдиний майданчик, спрямований на деокупацію Криму та захист прав українців на окупованому півострові», - сказав Зеленський і запросив Байдена взяти участь у саміті.

Нарешті, Зеленський зазначив, що конкретні кроки з наближення України до членства в НАТО підуть на користь всім країнам Альянсу. Байден висловив свою підтримку прогресу України в питанні отримання членства в НАТО.

Як відомо, президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський 2 квітня провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах.

Згодом Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського.

Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла, що Україна буде пріоритетом для адміністрації Байдена, і немає сумнівів, що телефонна розмова між президентом США та президентом Зеленським відбудеться. Тож у посольстві пообіцяли, що Байден зателефонує Зеленському.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я».

Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Пентагон пообіцяв «не залишати Україну наодинці» у разі ескалації агресії РФ.

Додамо, що Путін не планує розмови із Зеленським.