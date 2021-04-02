У Путіна заявили про «додаткові заходи» у разі посилення військ НАТО біля України

Посилення віськ НАТО біля України «призвело б до подальшого зростання напруженості», заявили в Кремлі

Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України, заявив 2 квітня речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

За словами речника, посилення НАТО навколо України «призвело б до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів».

Він додав, що це буде потребувати «додаткових заходів від російської сторони щодо забезпечення її безпеки».

Пєсков вкотре заявив, що «Росія нікому не загрожує».

30 березня Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак відзначив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки. Пентагон пообіцяв «не залишати Україну наодинці» у разі ескалації агресії РФ.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.