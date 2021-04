Говорили понад пів години. Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського

Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський 2 квітня провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах. Кореспондентка американського видання Politico Наташа Бертран повідомила в Twitter, що розмова тривала 30−40 хвилин, і Байден підтвердив підтримку України з боку США.

UPDATE: Biden and Zelensky just finished their conversation, which lasted about 30-40 minutes, I'm told. Biden reasserted the U.S.' commitment to Ukraine and they spoke about the reported Russian troop buildup in the east and Zelensky's anti-corruption efforts. https://t.co/uAVtVI08kw