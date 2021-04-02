Говорили понад пів години. Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського

Байден запевнив Зеленського, що США не залишать Україну без підтримки

Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський 2 квітня провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах. Кореспондентка американського видання Politico Наташа Бертран повідомила в Twitter, що розмова тривала 30−40 хвилин, і Байден підтвердив підтримку України з боку США.

UPDATE: Biden and Zelensky just finished their conversation, which lasted about 30-40 minutes, I'm told. Biden reasserted the U.S.' commitment to Ukraine and they spoke about the reported Russian troop buildup in the east and Zelensky's anti-corruption efforts. https://t.co/uAVtVI08kw — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) April 2, 2021





Поки Офіс президента України готує офіціне повідомлення щодо цієї розмови, Білий дім вже опублікував деталі розмови.

«Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, що забезпечує справедливість, безпеку та процвітання для народу України. Лідери погодились, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість тісного співробітництва США та України для стримування пандемії Covid-19 та зміцнення демократії в регіоні», – зазначається у повідомленні.

Президент Зеленський у Twitter заявив, що був радий поговорити з Байденом.

«Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Flag of Ukraine, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців», – написав він.

Радий поговорити з @POTUS. цінує підтримку на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати , збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2021

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що президент США Джо Байден під час розмови із українським колегою Володимиром Зеленським, яка тривала близько 50 хвилин, запевнив, що США не залишать Україну без підтримки.

«Джозеф Байден у розмові з Володимиром Зеленським запевнив співрозмовника в підтримці проведених в Україні реформ. За словами президента США у нього є повна інформація про те, що відбувається в Україні і навколо неї. Він запевнив, що США не залишать Україну без підтримки. Це була хороша розмова. Вона тривала близько 50 хвилин», - сказа Єрмак.

Він також додав, що Зеленський запросив американського президента взяти участь у саміті «Кримської платформи».

Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла, що Україна буде пріоритетом для адміністрації Байдена, і немає сумнівів, що телефонна розмова між президентом США та президентом Зеленським відбудеться. Тож у посольстві пообіцяли, що Байден зателефонує Зеленському.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я».

Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Пентагон пообіцяв «не залишати Україну наодинці» у разі ескалації агресії РФ.

Додамо, що Путін не планує розмови із Зеленським.