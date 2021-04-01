США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ

Європейське військове командування США підвищило рівень спостереження з «можливої кризи» до «потенційно неминучої кризи»

Сполучені Штати Америки занепокоєні загостренням ситуації на Донбасі та інформацією про стягування Росією своїх військ до кордону з Україною. Європейське військове командування США вирішило посилити рівень спостереження. Про це повідомляє The New York Times та інші американські видання.

За даними американських ЗМІ, цього тижня Європейське військове командування США підвищило рівень спостереження з «можливої кризи» до «потенційно неминучої кризи». Цей рівень, як наголошують в NYT, є найвищим. Рівень вирішили підвищити після того, як російські війська протягом кількох днів не залишили прикордонний з Україною район.

Водночас представник Європейського командування капітан Венді Снайдер відмовилася відповісти щодо рівнів спостереження, пославшись на секретність, але уточнила, що командування «дуже уважно стежить за ситуацією».

Крім того, як пише Politico, останнім часом Росія демонструє незвичну активність в регіоні. Так, у понеділок, 29 березня, літаки НАТО 10 разів підіймалися в повітря через незвично велику кількість польотів російських винищувачів та бомбардувальників поблизу кордонів союзників.

Головне управління розвідки Міноборони сьогодні повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Сьогодні російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я». Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.