Сховалися за спідницями: Данілов відреагував на випадки втечі чоловіків за кордон

Данілов наголосив, що несправедливо, коли одні боронять Україну, а інші - втікають

Чоловіка мають у будь-який спосіб допомагати ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов упевнений, якщо чоловік у час війни не може тримати зброю в руках, то завжди можна знайти альтернативу. Про це він повідомив в інтерв'ю «24 каналу».

Данілов зазначив, що чоловіки в жодному разі не повинні виїжджати за кордон.

«Немає чого ховатися за жіночими спідницями та втікати з країни. Треба допомагати. Не можете воювати та тримати в руках зброю - допомагайте в інший спосіб. Знаходьте будь-які можливості», – заявив він.

Секретар РНБО наголосив, що несправедливо, коли одні чоловіки боронять Україну, а інші – втікають з неї. Водночас, за його словами, інша справа, коли чоловіків дійсно не можуть мобілізувати через певні причини.

«Коли ми всі будемо виконувати правові дії та закони Конституції, все швидко стане на свої місця. І вигадувати, що через петицію вас можуть відпускати, то послухайте – так не можна, роботи в нашій країні більше, ніж достатньо», – додав посадовець.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати питання видачі повісток на блок-постах, автозаправних станціях та вулиці.

Додамо, автор даної петиції просить президента заборонити видачу повісток поза військкоматами, мобілізувати насамперед охочих, а також оприлюднити та оновлювати інформацію про хвилі мобілізації.