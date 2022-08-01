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Видача повісток в громадських місцях: Зеленський відповів на петицію

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 19:30 glavcom.ua
Видача повісток в громадських місцях: Зеленський відповів на петицію
Автор петиції просить президента заборонити видачу повісток поза військкоматами
фото ілюстративне

Опрацювати питання видачі повісток доручено Шмигалю

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати питання видачі повісток на блок-постах, автозаправних станціях та вулиці. Про це глава держави заявив у відповіді на електронну петицію, розміщену на вебсайтi Офісу президента 29 червня 2022 року громадянином І.В.Нерозею.

«Дякую всім, хто долучився до використання такої форми взаємодії влади i суспільства, як електронна петиція, та висловив відповідну позицію щодо проблем, якi турбують ycix українців, зокрема, щодо питань, пов'язаних iз проведенням мобілізації як однієї з важливих складових забезпечення оборони держави», – зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави указом президента вiд 24 лютого 2022 року оголошено загальну мобілізацію. За Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» організація i порядок проведення мобілізації визначаються законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Названим законом передбачено, що:

  • президент України здійснює загальне керівництво у сфері мобілізації держави, визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок i строки її проведення;
  • організаційне керівництво мобілізацією в Україні здійснюється Кабінетом Міністрів України;
  • безпосереднє керівництво щодо реалізації заходів мобілізації здійснюється в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах ix керівниками, а в Збройних Силах України, інших військових формуваннях здійснюється центральними органами управління відповідних військових формувань;
  • Міністерство оборони України через Генеральний штаб Збройних Сил України планує i здійснює заходи щодо мобілізації у Збройних Силах України, а також бере участь у проведенні мобілізації в інших військових формуваннях.

Зазначається, що призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами венного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних Сил України та інших військових формувань.  

Порядок оповіщення військовозобов’язаних про їx призов на військову службу під час мобілізації та вручення повісток (повідомлень) врегульовується відповідними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України i Генерального штабу Збройних Сил України.

«Ураховуючи викладене, я звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов'язок i військову службу», – зазначив президент.

Нагадаємо, що автор даної петиції просить президента заборонити видачу повісток поза військкоматами, мобілізувати насамперед охочих, а також оприлюднити та оновлювати інформацію про хвилі мобілізації.

 

Теги: Денис Шмигаль призов до армії мобілізація петиція Володимир Зеленський

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