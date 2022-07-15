Зеленський розгляне петицію про заборону видавати повістки в громадських місцях

Йдеться про те, що мобілізувати треба насамперед охочих

Автор просить заборонити вручати повістки на блокпостах та на вулицях

Петиція з проханням заборонити видавати повістки на блокпостах, заправках та вулиці набрала 25 тис. голосів і чекає на розгляд президента Володимира Зеленського. Про це йдеться на сайті президента.

Петиція з проханням заборонити на законодавчому рівні видавати повістки на вулиці та в інших громадських місцях була зареєстрована 29 червня. Тим часом залишилося ще 77 днів для збору підписів.

Автор петиції просить президента заборонити видачу повісток поза військкоматами, мобілізувати насамперед охочих, а також оприлюднити та оновлювати інформацію про хвилі мобілізації.

«Зараз же багато охочих людей, які мають бойовий досвід, але не можуть вступити на службу, бо багато де набрали людей саме на вулицях, які не мають досвіду та/або достатнього бажання воювати, що робить оборонний потенціал менше… Також все частіше чути про випадки, коли людей забирали прямо з черг до АЗС, що також не дуже законно», – йдеться у тексті петиції.

Згідно з законом, тепер глава держави має дати відповідь на цю пропозицію.

Нагадаємо, нещодавно Монастирський прокоментував правомірність видачі поліцією повісток.

В Україні понад три мільйони громадян перебувають на військовому обліку не за місцем проживання – МВС.

Також Міноборони назвало кількість мобілізованих українців.

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