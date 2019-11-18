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    Думки вголос

    Коломойський робить за Путіна і Трампа «брудну роботу»

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    Коломойський робить за Путіна і Трампа «брудну роботу»

    Небезпечний посредник або авантюрист

    Мовою оригіналу

    После скандального заявления Коломойского о том, что Украина должна дистанцироваться от Запада и Америки, и сдаться путинской России за мифические 100 млрд долларов украинско-израильский олигарх, «политический отец» президента Украины Зеленского может рассчитывать на благосклонность, как Путина, так и Трампа. Ведь, на деле, Коломойский делает за них «грязную работу».

    Таким образом, на наших глазах происходит геополитическое чудо. Без всяких миротворческих переговоров, минских, женевских и нормандских форматов Украина, неожиданно для себя и всего мира оказывается в тисках российско-путинской империи. Точно так, как она неожиданно для себя в 1991 году получила государственность и независимость, точно так в 2020 году Украина, не смотря на все свое сопротивление, может оказаться в зоне влияние и геополитической ответственности путинской России. И все благодаря «геополитическому остроумию» какого-то Коломойского, который придумал для Трампа и Путина гениальную схему сдачи Украины.

    Это заявление Коломойского меньше всего рассчитано на Украину. Ее никто не спрашивает. Делая такое публичное предложение американскому президенту Трампу и российскому президенту Путину (об украинском президенте в его заявление речь не шла), Коломойский становится посредником или важным звеном сотрудничества в украинских делах между Трампом и Путиным. И тогда уже не Трамп сдает Украину Путину, как его обвиняет демократы США, а сама Украина в лице тандема Коломойского-Зеленского согласна за мифические миллиарды, забыв все свои обиды, вернуться в лоно России. Тем самым Коломойский в этой схеме, намертво привязывает нынешнего президента Зеленского к себе.

    Иначе говоря, Коломойский предлагает Трампу и Путину сделку за счет национально-государственных интересов Украины и по инициативе самой Украины (окружение президента Зеленского).

    По мнению олигарха Коломойского, от сближения «Украины Зеленского» с агрессивной путинской Россией выиграет вся троица – Трамп, Коломойский и Путин. Американцы снимают уголовные обвинения с Коломойского, Трамп нейтрализует обвинения демократов в сговоре с Путиным и шантаже Украины, на чем построена стратегия его импичмента Конгрессом США. А Путин подчиняет себе Украину без единого выстрела, расставляя свои марионеток уже не только в ОРДЛО, но и в Киеве.
    Проиграет только Украина, но это уже не так важно. А больше такого исторического шанса у врагов Украины не будет.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ігор Коломойський США Путін ОРДЛО Володимир Зеленський Україна
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