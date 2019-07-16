  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Черкащанину, що пошкодив агітаційні матеріали, загрожує до семи років ув’язнення

    • Розсилка
    <span>Напад на намет партії ВО &laquo;Свобода&raquo; у Черкасах поліція розслідує як хуліганство</span> - Черкащанину, що пошкодив агітаційні матеріали, загрожує до семи років ув’язнення
    Напад на намет партії ВО «Свобода» у Черкасах поліція розслідує як хуліганство
    Фото з Facebook ВО «Свобода»

    Чоловік погрожуючи ножем, пошкодив агітаційну продукцію, після чого з місця пригоди втік

    Поліція оголосила про підозру жителю Черкас, який вчинив хуліганські дії біля одного із агітаційних наметів.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

    Як повідомлялось раніше, 8 липня до поліції Черкащини надійшло повідомлення, про те що до одного із агітаційних наметів у центрі міста Черкаси підійшов невідомий чоловік та погрожуючи ножем пошкодив агітаційну продукцію, після чого з місця пригоди втік.

    На місце події була направлена слідчо-оперативна група. Проведеними заходами особу зловмисника та його місцезнаходження встановили.

    За вказаним фактом розпочато та розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру. За вчинене йому загрожує до семи років позбавлення волі.

    Як інформує ГМ Опора намет належав партії ВО «Свобода».

    Читайте також
    вибори Черкаси партії розслідування поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ