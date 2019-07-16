Черкащанину, що пошкодив агітаційні матеріали, загрожує до семи років ув’язнення



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Напад на намет партії ВО «Свобода» у Черкасах поліція розслідує як хуліганство Фото з Facebook ВО «Свобода»

Чоловік погрожуючи ножем, пошкодив агітаційну продукцію, після чого з місця пригоди втік

Поліція оголосила про підозру жителю Черкас, який вчинив хуліганські дії біля одного із агітаційних наметів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Як повідомлялось раніше, 8 липня до поліції Черкащини надійшло повідомлення, про те що до одного із агітаційних наметів у центрі міста Черкаси підійшов невідомий чоловік та погрожуючи ножем пошкодив агітаційну продукцію, після чого з місця пригоди втік.

На місце події була направлена слідчо-оперативна група. Проведеними заходами особу зловмисника та його місцезнаходження встановили.

За вказаним фактом розпочато та розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру. За вчинене йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як інформує ГМ Опора намет належав партії ВО «Свобода».