Черкащанину, що пошкодив агітаційні матеріали, загрожує до семи років ув’язнення
Чоловік погрожуючи ножем, пошкодив агітаційну продукцію, після чого з місця пригоди втік
Поліція оголосила про підозру жителю Черкас, який вчинив хуліганські дії біля одного із агітаційних наметів.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Як повідомлялось раніше, 8 липня до поліції Черкащини надійшло повідомлення, про те що до одного із агітаційних наметів у центрі міста Черкаси підійшов невідомий чоловік та погрожуючи ножем пошкодив агітаційну продукцію, після чого з місця пригоди втік.
На місце події була направлена слідчо-оперативна група. Проведеними заходами особу зловмисника та його місцезнаходження встановили.
За вказаним фактом розпочато та розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру. За вчинене йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Як інформує ГМ Опора намет належав партії ВО «Свобода».