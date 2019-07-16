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    Суспільство

    Якби Ситник був порядною людиною, він сам би пішов з посади, - нардеп Юрій Береза

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    Ситник гальмує розслідування конкретних корупційних правопорушень з незрозумілих міркувань, а ефективність роботи антикорупційного органу є надзвичайно низькою, - нардеп - Якби Ситник був порядною людиною, він сам би пішов з посади, - нардеп Юрій Береза
    Ситник гальмує розслідування конкретних корупційних правопорушень з незрозумілих міркувань, а ефективність роботи антикорупційного органу є надзвичайно низькою, - нардеп

    Правоохоронці затримали Ситника і зачитали адмінпротокол про корупційні діяння прямо на трасі під Полтавою, що дозволило передати справу до суду, - Береза

    Народний депутат Юрій Береза прокоментував вручення Нацполіцією адмінпротоколу керівнику НАБУ Артему Ситнику у справі про корупційне діяння.  Про це пише Апостроф.

    Нардеп вважає, що Ситник після звинувачення у корупції мав би сам піти з посади, якби керувався захистом законності і інтересами України, а не тримався за посаду.

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    У п’ятницю директор НАБУ Ситник вчергове не прийшов на виклик до Нацполіціі у справі про своє корупційне діяння. Його затримали правоохоронці і зачитали адмінпротокол про корупційні діяння прямо  на трасі під Полтавою, що дозволило передати справу до суду.

    Народний депутат України Юрій Береза вважає, що в цій ситуації Ситник, як керівник антикорупційного органу, мав би добровільно піти з посади. «Якби Ситник був порядною людиною, він і сам добровільно пішов з посади після висунення звинувачень у корупційних діях. Він цього не зробив. Вочевидь, його цікавить не боротьба з корупцією, а можливість триматись за посаду», - заявив народний депутат.

    Береза вважає, що Ситник гальмує розслідування конкретних корупційних правопорушень з незрозумілих міркувань, а ефективність роботи антикорупційного органу є надзвичайно низькою.

    «Ми опинились в ситуації, коли антикорупційний слон народив антикорупційну мишу. При тих повноваженнях, при тому функціоналі, що є у НАБУ, ми не бачимо ніяких серйозних результатів діяльності. У справі з арештом активів Януковича та Верховна Рада зробила значно більше, ніж НАБУ, - заявив Юрій Береза, - Я неодноразово як народний депутат звертався до пана Ситника як керівника антикорупційного органу з заявами, де викладались факти корупції чиновників. Ці факти Ситника ніяк не зацікавили, розслідування не проводилось. Вочевидь, там просто не було ніякого особистого інтересу для нього».

    «Він вирішує, які справи розслідувати, які – ні, керуючись не законом і інтересами країни, а тим, що сказали йому, так звані, «антикорупціонери» або посли деяких країн, - прокоментував нардеп діяльність Артема Ситника на посаді директора НАБУ. - Проблема в тому, що Ситник вирішив, що не служить закону, а сам є законом».

    Нардеп також заявив, що звинувачення в корупції і посадка «антикорупціонерів» за вчинення корупційних дій були в практиці і інших європейських країн: «Це вже проходили інші країни - і Польща, Чехія, так звані, держави «Варшавського договору». Перші керівники антикорупційних органів там сидять за звинуваченнями у корупції, дехто – і довічно».

    Нагадаємо, що ще у травні цього року Генеральна прокуратура планувала направити протокол про адміністративне порушення до Міністерства внутрішніх справ щодо директора Антикорупційного бюро Артема Ситника. Адмінпротокол стосується відпочинку Ситника у мисливському господарстві на Рівненщині з елітним алкоголем і пошкодженням майна, який оплатили інші особи. Оскільки директор НАБУ Артем Ситник не з’явився на виклик до поліції, представник правоохоронного відомства зачитав йому адмінпротокол про корупцію прямо на трасі під Полтавою.

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