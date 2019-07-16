У Зеленського розповіли, хто потрапить під нову люстрацію



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Стефанчук розповів про позицію президента Володимира Зеленського щодо процесу очищення влади

Результат виборів президента продемонстрував запит суспільства на очищення та оновлення влади.

Про це сказав представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

«Терпіти це все лишилося тиждень. Тоді, сподіваюся, ми прийдемо до конструктивних розмов, які будуть позбавлені політичного забарвлення. Будуть вестися дискусії про майбутнє країни. Вибори президента продемонстрували мабуть найбільш вагому думку суспільства щодо необхідності оновлення влади», – висловив думку Стефанчук.

Він розповів про позицію президента Володимира Зеленського щодо процесу очищення влади.

«На що ми готові витратити свій час – докорінна система влади у державі. Ми розглядаємо різні варіанти, як перезавантажити систему відносин влада-людина. Що стосується питання, хто потрапляє під люстрацію, а хто – ні, то ми взяли той механізм, який запропонували попередні депутати, і пропонуємо пролонгувати його на наступні 5 років, щоб відповідальність досягла всіх», – зазначив Стефанчук.

Раніше колишній посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що законопроєкт президента Зеленського щодо люстрації є надмірним. Він також погодився із заявою послів G7 з критикою пропозицій президента України щодо люстрації чиновників, які займали виборні та призначувані посади у 2014-2019 роках.

Як відомо, 11 липня президент Володимир Зеленський запропонував посилити люстрацію. А саме доповнити люстраційний список особами, які в період з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року займали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Зеленського.

Нагадаємо, в парламенті зареєстрований президентський проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади (№10444).

Зеленський запевняє, що наразі значна частина членів парламенту, уряду, представників органів виконавчої, законодавчої, судової влади за визначеною ідеологією і критеріями підпадають під дію чинного закону «Про очищення влади».