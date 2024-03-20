День народження Ліни Костенко. Іван Малкович показав свіже фото легендарної поетеси
19 березня Ліні Костенко виповнилося 94 роки
Український поет і директор видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Іван Малкович щемливо привітав Ліну Костенко з днем народження. Світлина двох поетів була опублікована у соціальних мережах видавництва.
«Привітав Українську поетичну легенду орхідеями під колір її книжки, яка розійшлася накладом у майже 250 тисяч примірників! Многая літа, наша неповторна Королево!», – зазначав Іван Малкович.
У видавництві додали, що Ліна Костенко надихає і підтримує своїм Словом мільйони українців, а вони віддячують їй щирою любовʼю.
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У коментарях українці приєдналися до привітань:
- «Низький уклін Вам, Ліно Василівно, за Ваші геніальні вірші... Без них ми були б біднішими... Здоров'я Вам і многіє літа!»
- «Моя улюблена поетеса, куди б мене доля не закинула, завжди маю цю збірочку під рукою - стільки разів рятувала мене від стресів і поганського настрою. Многая літа, пані Ліно»
- «Вітаю пані Ліну!!! Дякуємо Івану Малковичу!!!»
Нагадаємо, Ліна Костенко підписала книгу для харків'янки, яка влаштувала пікет проти Лободи. 16-річна Дарина Вдовенко отримала у подарунок книгу Ліни Костенко «300 поезій»
Стало відомо, що співачка Onuka (Ната Жижченко) назвала доньку на честь видатної української поетеси Ліни Костенко.
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