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День народження Ліни Костенко. Іван Малкович показав свіже фото легендарної поетеси

Катерина Іванова
glavcom.ua
День народження Ліни Костенко. Іван Малкович показав свіже фото легендарної поетеси
У видавництві підкреслили, що Ліна Костенко надихає і підтримує своїм Словом мільйони українців, а вони віддячують їй щирою любовʼю
фото: Facebook / Видавництво «Абабагаламага»

19 березня Ліні Костенко виповнилося 94 роки

Український поет і директор видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Іван Малкович щемливо привітав Ліну Костенко з днем народження. Світлина двох поетів була опублікована у соціальних мережах видавництва.

«Привітав Українську поетичну легенду орхідеями під колір її книжки, яка розійшлася накладом у майже 250 тисяч примірників! Многая літа, наша неповторна Королево!», – зазначав Іван Малкович.

У видавництві додали, що Ліна Костенко надихає і підтримує своїм Словом мільйони українців, а вони віддячують їй щирою любовʼю.

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Допис, поширений А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА (@ababahalamaha)

У коментарях українці приєдналися до привітань:

  • «Низький уклін Вам, Ліно Василівно, за Ваші геніальні вірші... Без них ми були б біднішими... Здоров'я Вам і многіє літа!»
  • «Моя улюблена поетеса, куди б мене доля не закинула, завжди маю цю збірочку під рукою - стільки разів рятувала мене від стресів і поганського настрою. Многая літа, пані Ліно»
  • «Вітаю пані Ліну!!! Дякуємо Івану Малковичу!!!»

Нагадаємо, Ліна Костенко підписала книгу для харків'янки, яка влаштувала пікет проти Лободи. 16-річна Дарина Вдовенко отримала у подарунок книгу Ліни Костенко «300 поезій»

Стало відомо, що співачка Onuka (Ната Жижченко) назвала доньку на честь видатної української поетеси Ліни Костенко.

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Теги: Facebook Ліна Костенко Іван Малкович пісня день народження

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