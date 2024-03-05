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Росіяни дистанційно замінували кульковими бомбами місцевість на Сумщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росіяни дистанційно замінували кульковими бомбами місцевість на Сумщині
На місці події працюють співробітники відділу вибухотехнічної служби поліції Сумській області, які зачищають територію від цих бомб
фото: Поліція Сумської області

За зовнішнім виглядом кулькові бомби схожі на невеликі м’ячики сріблястого кольору і можуть привертати увагу дітей

Російські військові у Сумській області дистанційно замінували кульковими осколковими бомбами цивільну територію в Шосткинському районі. Про це повідомила поліція Сумської області у Facebook.

«На півночі Сумської області сьогодні вночі росіяни застосували небезпечні боєприпаси – кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5. Минулої ночі ворог дистанційно замінував місцевість на території Шосткинського району, а саме поблизу села Марчихина Буда. Російська авіація під час нанесення авіаударів використала касетні бомби РБК-500», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна та має велику зону ураження.

«За зовнішнім виглядом цей предмет схожий на невеликий м’ячик сріблястого кольору з невеликими виступаючими на корпусі «ребрами». Своїм виглядом може привертати увагу дітей, тому радимо батькам взяти це до відома і попередити близьких про можливу небезпеку. Не радимо чіпати такі знахідки нікому», – застерігають у поліції.

Росіяни дистанційно замінували кульковими бомбами місцевість на Сумщині фото 1
фото: Facebook / Поліція Сумської області

На місці події працюють співробітники відділу вибухотехнічної служби поліції Сумській області, які зачищають територію від цих бомб. У разі виявлення авіабомби ШОАБ-0,5 або будь яких інших вибухонебезпечних предметів поліція просить терміново повідомляти за телефоном «102».

Нещодавно росіяни скинули авіабомби на Сумщину, внаслідок чого загинуло подружжя. В області було зафіксовано чотири вибухи.

Стало відомо, що Сумщина в авральному режимі зводитиме оборонні рубежі. За три дні департамент капітального будівництва ОДА уклав 68 контрактів майже на 2 млрд грн.

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Теги: росіяни путін Сумщина військові Україна боєприпаси Facebook поліція ворог авіація

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