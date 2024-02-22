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Скандал у столичному театрі: актори під час вистави співали російською

Катерина Іванова
glavcom.ua
Скандал у столичному театрі: актори під час вистави співали російською
Афіша вистави «Тату, ти мене любив?»
фото: Facebook / Zoloti Vorota Teatr

У театрі наголосили, що вносити зміни до постановки не планують

Українська блогерка Поліна Майко опублікувала у своїй соцмережі допис, що театр у центрі Києва використовує у постановці пісні російською мовою.

Йдеться про театр «Золоті ворота» та їх постановку «Тату, ти мене любив?», яку показують на сцені з травня 2022 року. Під час вистави герой виконував пісню «А может ночь не торопить?» автора Сєрова, який підтримує війну в Україні. 

Після публікації Поліни Майко на сторінці Facebook театру «Золоті ворота» опублікували пост, де пояснили свою позицію.

«Пісні у виставі звучать не для художнього оформлення, а з метою підсвічування контексту конфлікту та непорозуміння між поколіннями, яке є однією із складових сюжету. Інакше кажучи, це слова, якими герой передає ностальгію, оскільки «іншим словам його не навчили». Зараз вони особливо яскраво демонструють, як Росія тягла свої щупальця через поп продукт, вкладала в голови таку мову, якою герой намагається передати тугу, любов і каяття», – зазначили у театрі.

Також представники театру наголосили, що з 2014 року в репертуарі немає жодної російськомовної вистави і режисери відповідально ставляться до матеріалу, консолідуючи українське суспільство.

Під постом театру люди висловили свою підтримку і розуміння контексту вистави.

Скандал у столичному театрі: актори під час вистави співали російською фото 1
фото: Facebook / Zoloti Vorota Teatr

Проте також інші поціновувачі мистецтва не розділили таку позицію театру і наголосили, що це порушує закон.

Скандал у столичному театрі: актори під час вистави співали російською фото 2
фото: instagram / zoloti_vorota_teatr

Театр наголосив, що вони вдячні за відгуки та внесуть в перелік попереджень інформацію про використання макаронічної мови (суржику) або російськомовних фрагментів.

Нагадаємо, головний український філолог жорстко звернувся до російськомовних громадян.

Стало відомо, що актор театру Франка звільнився з ЗСУ після року служби. Олександр Печериця пішов на фронт добровольцем, і зізнався про новий вид страху, який йому довелося там відчути

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Теги: закон театр скандал Facebook актор соцмережі

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