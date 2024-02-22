Скандал у столичному театрі: актори під час вистави співали російською

У театрі наголосили, що вносити зміни до постановки не планують

Українська блогерка Поліна Майко опублікувала у своїй соцмережі допис, що театр у центрі Києва використовує у постановці пісні російською мовою.

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Йдеться про театр «Золоті ворота» та їх постановку «Тату, ти мене любив?», яку показують на сцені з травня 2022 року. Під час вистави герой виконував пісню «А может ночь не торопить?» автора Сєрова, який підтримує війну в Україні.

Сходила в театр «Золоті ворота».



Дуже дякую за нудоту під час вистави. Більше туди не піду. pic.twitter.com/WRjyJexH3x Будь ласка, читайте текст після реклами February 21, 2024

Після публікації Поліни Майко на сторінці Facebook театру «Золоті ворота» опублікували пост, де пояснили свою позицію.

«Пісні у виставі звучать не для художнього оформлення, а з метою підсвічування контексту конфлікту та непорозуміння між поколіннями, яке є однією із складових сюжету. Інакше кажучи, це слова, якими герой передає ностальгію, оскільки «іншим словам його не навчили». Зараз вони особливо яскраво демонструють, як Росія тягла свої щупальця через поп продукт, вкладала в голови таку мову, якою герой намагається передати тугу, любов і каяття», – зазначили у театрі.

Також представники театру наголосили, що з 2014 року в репертуарі немає жодної російськомовної вистави і режисери відповідально ставляться до матеріалу, консолідуючи українське суспільство.

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Під постом театру люди висловили свою підтримку і розуміння контексту вистави.

фото: Facebook / Zoloti Vorota Teatr

Проте також інші поціновувачі мистецтва не розділили таку позицію театру і наголосили, що це порушує закон.

фото: instagram / zoloti_vorota_teatr

Театр наголосив, що вони вдячні за відгуки та внесуть в перелік попереджень інформацію про використання макаронічної мови (суржику) або російськомовних фрагментів.

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