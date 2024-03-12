Оселедцевий скандал. Військовий розповів, що насправді сталося в рибному магазині

«Зараз значна чистина середнього класу бере участь у захисті України: або в ЗСУ, або поруч. І неминуче переможе втретє. І саме на них пирскає отрутою не одна Малахова», - наголосив військовослужбовець

Військовослужбовець звинуватив Малахову в дискредитації української армії, маніпуляції та брехні

Українська актриса Даша Малахова вигадала історію про військовослужбовця, який в одному з київських магазинів нібито їв руками оселедця з діжки. Про це на своїй Facebook-сторінці заявив у минулому адвокат, а зараз сержант ЗСУ Олександр Башук.

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За його словами, він відвідав магазин, про який розповідала Малахова, аби розпитати у менеджера про цю ситуацію та почути іншу думку про подію.

«Думаю мало кого з моєї стрічки здивує той факт, що в своєму «оселедцевому» дописі Даша Малахова збрехала. І зробила вона це не через емоції абощо. Брехня Даші – маніпулятивне звинувачення військових у мародерстві», – написав Башук.

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Олександр Бащук з'ясував, що на одязі чоловіка, якого Малахова ідентифікувала як військового, не було жодних шевронів.

«Це лише Даші «здалося», як вона пише, «що все завмерло. Увесь середній клас, що жував там креветку, усі люди, усі військові, батьки дітей, усі зрозуміли, що це стане повсякденністю». Насправді нічого подібного не було, зі слів менеджера. Продавець Роман зробив покупцеві зауваження, що за правилами магазину пробувати можна, лише вдягнувши рукавичку. Тобто згідно з бізнес-стратегією магазину в ціну товару включено можливість дегустації, а зауваження робляться всім покупцям, що нехтують вимогою вдягнути перед цим рукавичку, – зазначив Башук. – Саме із цієї причини продавець відмовився від пропозиції покупця оплатити вартість того, що той з'їв, чим так сильно налякав Дашу та її чоловіка».

Військовий звинуватив Малахову в дискредитації української армії.

«Як же таким важливо дискредитувати армію, зробити чимось ганебним вдячність ЗСУ й повернути більшість до донедавнього стану нерозуміння древнього, як держава, – хто не хоче годувати свою армію, годуватиме чужу», – додав Бащук.

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Ба більше, за словами військового, Малахова у своїй історії навіть переплутала рибу.

«Ніякого оселедця ніхто насправді в тій історії руками не їв (хоча це в Даші явно прокинувся її улюблений (письменник Михайло - ред.) Булгаков, і вона дофантазувала на основі його сценки, де кіт Бегемот поїдає оселедці з діжки). Уся креветково-оселедечна драма в голові й на сторінці Даші прототипом мала дегустацію тушки сардини. Тушка сардини, Дашо! Тушка! Сардини!», – наголосив військовий.

Бащук також розмістив фото відра, зануреного в лід, у якому магазин зберігає рибу для дегустації. За його словами, кожен охочий може скуштувати рибу, якщо взяти рукавичку у продавця.

«Важливо: не варто порушувати гігієну! Інформаційну також, інакше заведуться паразити, найнебезпечніші з яких стратегію свого виживання й добробуту будують на спробах потрапити у ваш мозок і паразитувати там до вашого скону», – підсумував він.

фото: Oleksander Bashuk / Facebook

Малахова відреагувала на звинувачення у брехні, запропонувавши припинити спотворювати реальність.

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«Пропоную зійтися на тому, що ситуація, яку я описала, мала місце відбуватися в тому вигляді, як я описала в пості. Це підтвердив управляючий Артем. Пропоную, якщо є час, зустрітися в магазині, ще раз проговорити все з ними і віднайти порозуміння. Далі, я думаю, цікаво дізнатися, хто видає себе за людину, яка служила і лякає цивільних. Цей висновок для мене найважливіший», – написала актриса.

Та згодом, акторка опублікувала допис з вибаченнями, де зауважила, що буде надалі обережною у висловлюваннях, хоч і «не перестане бути незручною».

«Я хочу вибачитися, перш за все перед людьми, військовими яких я дійсно образила своїми худо дописами і хто залишився людиною. Звісно, я не хочу, щоб здавалося, що всі воїни агресивні. Я дійсно буду обережніша, розумніша, коректніша. Україна дуже велика, всі в максимально різних життєвих умовах і кожне слово, кожна літера сприймається інакше. Звісно, я не перестану бути незручною, але я зрозуміла», – написала Малахова.

Підсумувавши, Даша Малахова заявила, що «зробила висновки» і наголосила, що вона «підняла проблему, яку немає куди покласти, якщо це дійсно турбує – треба щось робити».

Нагадаємо, акторка Театру на Подолі Дар'я Малахова розповіла про військового, який їв рибу руками з бочки у рибному магазині на Позняках. Вона назвала свій допис «історією про війну», але реакція соцмережі виявилася явно неочікуваною для акторки.

Після іронічної реакції соцмереж на історію Дар'я Малахова назвала людей, які не зрозуміли її пост, тупими.