Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Оселедцевий скандал. Військовий розповів, що насправді сталося в рибному магазині

Катерина Іванова
glavcom.ua
Оселедцевий скандал. Військовий розповів, що насправді сталося в рибному магазині
«Зараз значна чистина середнього класу бере участь у захисті України: або в ЗСУ, або поруч. І неминуче переможе втретє. І саме на них пирскає отрутою не одна Малахова», - наголосив військовослужбовець
фото: колаж glavcom.ua

Військовослужбовець звинуватив Малахову в дискредитації української армії, маніпуляції та брехні

Українська актриса Даша Малахова вигадала історію про військовослужбовця, який в одному з київських магазинів нібито їв руками оселедця з діжки. Про це на своїй Facebook-сторінці заявив у минулому адвокат, а зараз сержант ЗСУ Олександр Башук.

За його словами, він відвідав магазин, про який розповідала Малахова, аби розпитати у менеджера про цю ситуацію та почути іншу думку про подію.

«Думаю мало кого з моєї стрічки здивує той факт, що в своєму «оселедцевому» дописі Даша Малахова збрехала. І зробила вона це не через емоції абощо. Брехня Даші – маніпулятивне звинувачення військових у мародерстві», – написав Башук.

Олександр Бащук з'ясував, що на одязі чоловіка, якого Малахова ідентифікувала як військового, не було жодних шевронів.

«Це лише Даші «здалося», як вона пише, «що все завмерло. Увесь середній клас, що жував там креветку, усі люди, усі військові, батьки дітей, усі зрозуміли, що це стане повсякденністю». Насправді нічого подібного не було, зі слів менеджера. Продавець Роман зробив покупцеві зауваження, що за правилами магазину пробувати можна, лише вдягнувши рукавичку. Тобто згідно з бізнес-стратегією магазину в ціну товару включено можливість дегустації, а зауваження робляться всім покупцям, що нехтують вимогою вдягнути перед цим рукавичку, – зазначив Башук. – Саме із цієї причини продавець відмовився від пропозиції покупця оплатити вартість того, що той з'їв, чим так сильно налякав Дашу та її чоловіка».

Військовий звинуватив Малахову в дискредитації української армії.

«Як же таким важливо дискредитувати армію, зробити чимось ганебним вдячність ЗСУ й повернути більшість до донедавнього стану нерозуміння древнього, як держава, – хто не хоче годувати свою армію, годуватиме чужу», – додав Бащук.

Ба більше, за словами військового, Малахова у своїй історії навіть переплутала рибу.

«Ніякого оселедця ніхто насправді в тій історії руками не їв (хоча це в Даші явно прокинувся її улюблений (письменник Михайло - ред.) Булгаков, і вона дофантазувала на основі його сценки, де кіт Бегемот поїдає оселедці з діжки). Уся креветково-оселедечна драма в голові й на сторінці Даші прототипом мала дегустацію тушки сардини. Тушка сардини, Дашо! Тушка! Сардини!», – наголосив військовий.

Бащук також розмістив фото відра, зануреного в лід, у якому магазин зберігає рибу для дегустації. За його словами, кожен охочий може скуштувати рибу, якщо взяти рукавичку у продавця.

«Важливо: не варто порушувати гігієну! Інформаційну також, інакше заведуться паразити, найнебезпечніші з яких стратегію свого виживання й добробуту будують на спробах потрапити у ваш мозок і паразитувати там до вашого скону», – підсумував він.

Оселедцевий скандал. Військовий розповів, що насправді сталося в рибному магазині фото 1
фото: Oleksander Bashuk / Facebook

Малахова відреагувала на звинувачення у брехні, запропонувавши припинити спотворювати реальність.

«Пропоную зійтися на тому, що ситуація, яку я описала, мала місце відбуватися в тому вигляді, як я описала в пості. Це підтвердив управляючий Артем. Пропоную, якщо є час, зустрітися в магазині, ще раз проговорити все з ними і віднайти порозуміння. Далі, я думаю, цікаво дізнатися, хто видає себе за людину, яка служила і лякає цивільних. Цей висновок для мене найважливіший», – написала актриса.

Та згодом, акторка опублікувала допис з вибаченнями, де зауважила, що буде надалі обережною у висловлюваннях, хоч і «не перестане бути незручною».

«Я хочу вибачитися, перш за все перед людьми, військовими яких я дійсно образила своїми худо дописами і хто залишився людиною. Звісно, я не хочу, щоб здавалося, що всі воїни агресивні. Я дійсно буду обережніша, розумніша, коректніша. Україна дуже велика, всі в максимально різних життєвих умовах і кожне слово, кожна літера сприймається інакше. Звісно, я не перестану бути незручною, але я зрозуміла», – написала Малахова.

Підсумувавши, Даша Малахова заявила, що «зробила висновки» і наголосила, що вона «підняла проблему, яку немає куди покласти, якщо це дійсно турбує – треба щось робити».

Нагадаємо, акторка Театру на Подолі Дар'я Малахова розповіла про військового, який їв рибу руками з бочки у рибному магазині на Позняках. Вона назвала свій допис «історією про війну», але реакція соцмережі виявилася явно неочікуваною для акторки.

Після іронічної реакції соцмереж на історію Дар'я Малахова назвала людей, які не зрозуміли її пост, тупими.

Читайте також:

Скандал із артистами Львівської опери: з’явилися нові подробиці

Скандал навколо Могилянки. Інспекція взялася за перевірку території, академія обурена

Теги: бізнес роман магазин письменник батьки актриса Facebook скандал держава військові адвокат Даша Малахова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іноземні війська можуть розміщуватися так, щоб не створити враження прямої залученості Заходу до війни
Розміщення іноземних військ в Україні: безпека чи ризик?
27 лютого, 12:02
Німецький пенсіонер став власником великої кількості будинків завдяки ощадливості
Харчувався на смітнику: пенсіонер накопичив гроші і купив 10 будинків у Німеччині
13 лютого, 12:46
Путін привітав російських військових з успіхом в Авдіївці
Авдіївка в окупації. Путін вдарив вітальну телеграму
17 лютого, 23:10
ЗСУ можуть зупинити наступ РФ на захід від Авдіївки: аналіз ISW
ЗСУ можуть зупинити наступ РФ на захід від Авдіївки: аналіз ISW
19 лютого, 05:22
Сінгх наголосила, що зараз момент, коли армії доведеться ухвалити кілька жорстких рішень щодо того, звідки вони братимуть гроші
Пентагон: Армія США профінансує навчання українців, скорочуючи власні програми
27 лютого, 07:55
Точна кількість страчених росіянами українців невідома, ймовірно їх було щонайменше сім
Лубінець прокоментував розстріл українських полонених
25 лютого, 21:30
Коли почалася повномасштабна війна, Сергій Артемов пішов добровольцем до ЗСУ
Залишив справу свого життя та став на захист України. Згадаймо музиканта Сергія Артемова
29 лютого, 09:00
Ігор Поляков був командиром танкового екіпажу, ефективно боронячи Харків під час повномасштабного вторгнення
Воював з окупантами з 2015 року. Згадаймо Ігоря Полякова
Вчора, 09:00
Полонений окупант хотів топити українців у ополонці
Скуштувати людське м'ясо й топити полонених: окупант приголомшив списком того, що збирався зробити на війні
9 березня, 20:36

Суспільство

Мама приїхала з передової до сина на день народження: зворушливе відео
Мама приїхала з передової до сина на день народження: зворушливе відео
Оселедцевий скандал. Військовий розповів, що насправді сталося в рибному магазині
Оселедцевий скандал. Військовий розповів, що насправді сталося в рибному магазині
Його знали як справжнього митця і професіонала. Згадаймо оператора Костянтина Гнітецького
Його знали як справжнього митця і професіонала. Згадаймо оператора Костянтина Гнітецького
Розвідка прокоментувала спецоперацію РДК і легіону «Свобода Росії»
Розвідка прокоментувала спецоперацію РДК і легіону «Свобода Росії»
Українці – на вихід. Путін змінює склад населення окупованої Запорізької області
Українці – на вихід. Путін змінює склад населення окупованої Запорізької області
Масний тиждень: привітання та листівки
Масний тиждень: привітання та листівки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
58K
Українські хакери розсекретили, що чекає на РФ після війни
12K
Путін заборонив британським рибалкам ловити рибу в частині Баренцового моря
9407
Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»
7408
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
6972
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Сьогодні, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
Вчора, 21:13
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Вчора, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Вчора, 04:51

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua