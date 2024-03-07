Чи був в Україні попит на українське? Відповідь Маші Єфросиніній

Ірина Білик збирала концертні зали, співаючи українською

Запит на російськомовний продукт?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Запис із концерту Ірини Білик 1997 у Києві.

Заради цікавості – пошукала в неті, аналогічні зали вона збирала і в Донецьку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ядерна аудиторія – підлітки і студенти.

Це ті люди підростуть і підуть робити потім два Майдани, а потім захищати Україну від окупації РФ.

Зацініть, як молода Ірина якісно спілкується з аудиторією.

Також не можу не відзначити стиль співачки – подібний кетсьют і шуба були би органічними і на нинішніх співачках. Шикарні укладка, спортивна форма – Іра була цілком в дусі західних колег того часу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ось ще один концерт.

Де низка юних дівчат явно надихались Ірою у макіяжах і жестах.

Як воно вийшло, що Іра потім пішла в русифікацію і писала пісні Кіркорову. Спасибі нашим Новим каналам та Інтерам з росменеджерами, які привозили свої формати.

Не так давно я шукала матеріал для однієї теми – і помітила, що у нас був проєкт Пекельна кухня, де українців вчили готувати з матами якийсь крикливий дядько із Пітєра і Юлєнька Висоцька. Чудово, а ми то не вміємо смажити сирники.