Чи був в Україні попит на українське? Відповідь Маші Єфросиніній
Ірина Білик збирала концертні зали, співаючи українською
Запит на російськомовний продукт?
Запис із концерту Ірини Білик 1997 у Києві.
Заради цікавості – пошукала в неті, аналогічні зали вона збирала і в Донецьку.
Ядерна аудиторія – підлітки і студенти.
Це ті люди підростуть і підуть робити потім два Майдани, а потім захищати Україну від окупації РФ.
Зацініть, як молода Ірина якісно спілкується з аудиторією.
Також не можу не відзначити стиль співачки – подібний кетсьют і шуба були би органічними і на нинішніх співачках. Шикарні укладка, спортивна форма – Іра була цілком в дусі західних колег того часу.
Ось ще один концерт.
Де низка юних дівчат явно надихались Ірою у макіяжах і жестах.
Як воно вийшло, що Іра потім пішла в русифікацію і писала пісні Кіркорову. Спасибі нашим Новим каналам та Інтерам з росменеджерами, які привозили свої формати.
Не так давно я шукала матеріал для однієї теми – і помітила, що у нас був проєкт Пекельна кухня, де українців вчили готувати з матами якийсь крикливий дядько із Пітєра і Юлєнька Висоцька. Чудово, а ми то не вміємо смажити сирники.
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