Бахмутський напрямок. Журналіст «Главкома» просить допомогти своєму підрозділу

Підрозділу потрібні кошти для ремонту машини

Журналіст та редактор «Главкома» Віталій Єрмаков, який нині служить в Збройних силах України, оголосив про збір для ремонту пікапа. Підрозділ Віталія перебуває на Бахмутському напрямку. Про збір захисник оголосив у своєму Facebook.

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«Хороші новини – я ще живий. Погані – наша бойова конячка, яка працює на Бахмутському напрямку, потребує ремонту. Зазвичай ми власним коштом закриваємо ремонт машин. Але тут важкий випадок. Самі не витягуємо. Тому змушені відкрити збір. Хто може допомогти, долучайтеся», – написав Єрмаков.

За кілька днів друзі і колеги вже зібрали більшу частину потрібної суми. «Главком» закликає читачів доєднатися до потрібної справи. Переказати кошти можна через Монобанку за посиланням , або ж надіславши кошти на картку: 5375 4112 1677 6018.

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