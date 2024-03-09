День народження Тараса Шевченка: цікаві факти про Кобзаря
Найкращі вірші Тараса Шевченка, які має знати кожен українець
Сьогодні, 9 березня, 1814 року народився поет та живописець Тарас Шевченко. У дні потрясінь, революцій та війни Кобзар як ніколи актуальний. Нині в його рядках знаходимо силу, віру і наснагу. Його стала своєрідним маніфестом українського народу, який прагнув вільно жити на своїй землі.
Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила і воля святая!
Тарас Шевченко рано залишився сиротою, юнаком був у кріпацтві. Його арештовували тричі за громадсько-політичну діяльність і «антидержавницькі» твори, десять років відбув у засланні, де йому заборонили займатися творчістю. Але Шевченкові навіть в ув’язненні вдавалося малювати й писати вірші, які підтримували дух тогочасних українців.
Поховайте та вставайте, кайдани порвіте! І вражою злою кров’ю волю окропіте!
Після заслання Шевченку заборонили постійно жити в Україні, тому він повернувся у Москву й Петербург. В Україні йому дозволили лише подорожувати – під пильним і постійним наглядом поліції. Складні умови в засланні й хвороби вплинули на Тараса Шевченка, тому він передчасно помер.
У творчості Шевченка Україна є головним образом, овіяним любов'ю і тугою. Відомі твори Кобзаря: «Думи мої думи…»; «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє»; «Заповіт»; «Катерина»; «Садок вишневий коло хати»; «Зоре моя вечірняя» та інші.
Кобзар був і досі є символом опору російській експансії, боротьби українського народу за свободу та незалежність на своїй українській землі.
Цікаві факти
- Може скластися враження, що всі селяни були нещасними й що сім’я Тараса була злиденною. Це не так. Тарас народився в кріпацькій, але не дуже бідній сім’ї, і належав Василю Енгельгардту з народження.
- Коли Тараса викупили з кріпацтва, йому було 24 роки. Сошенко, завдяки якому Шевченко знову став вільним, писав, що в нього вселився світський біс. Тарас став так званим тусовщиком. Якби були клуби, він би в них ходив. А так він відвідував різноманітні зібрання, грав у карти. Це – людина, яка жила в інших реаліях, і нарешті відчула ковток свободи.
- У 2002 році на території невизнаної Придністровської Молдавської республіки з’явилася оновлена 50-рублева банкнота з портретом Тараса Шевченка на лицьовій стороні. Раніше в обігу тут були купюри в 50 000 рублів із зображенням пам’ятника Тарасові Шевченку перед університетом в Тирасполі.
- 1384 – стільки пам’ятників Тарасові Шевченку встановлено в світі. З них в Україні налічується 1256 монументів, і ще 128 – в 35 країнах світу – Бразилії, США, Китаї тощо. Перший пам’ятник Тарасові Шевченку встановили в 1881 році в місті Форт-Шевченко.
- Твори Тараса Шевченка перекладені більш ніж ста мовами світу.
- Поет завжди одягався досить модно, оскільки добре заробляв у Петербурзі, будучи успішним портретистом. У своєму щоденнику він писав про величезне задоволення від придбання гумового плаща-макінтоша за 100 рублів, що було значною сумою для того часу. Його знаменита смушева шапка і комір – це не буденний одяг пересічного українця, а столичний петербурзький «шик».
- Шевченко був невисоким. Мав зріст 164 см.
- У часи творчості Тараса Григоровича більше цінували як художника, а не як поета.
- За все своє життя Шевченко пробув в Україні 15 років.
- Він любив весну, рибу, і рибалити.
- Смакував каву, найбільше – по-віденськи: не міцну, зі збитими вершками. Та улюбленим напоєм Шевченка був чай, у який він частенько додавав ром. Історик Микола Костомаров згадував, що за довгими вечірніми розмовами Тарас міг випити з десяток склянок такого коктейлю, але дійсно п’яним він бачив поета лише одного разу.
- Любив сало і борщ. Улюбленим був борщ із сухими карасями, свіжою капустою і приправами.
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