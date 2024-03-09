День народження Тараса Шевченка: цікаві факти про Кобзаря

Кобзар був і досі є символом опору російській експансії, боротьби українського народу за свободу та незалежність на своїй українській землі

Найкращі вірші Тараса Шевченка, які має знати кожен українець

Сьогодні, 9 березня, 1814 року народився поет та живописець Тарас Шевченко. У дні потрясінь, революцій та війни Кобзар як ніколи актуальний. Нині в його рядках знаходимо силу, віру і наснагу. Його стала своєрідним маніфестом українського народу, який прагнув вільно жити на своїй землі.

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Тарас Шевченко рано залишився сиротою, юнаком був у кріпацтві. Його арештовували тричі за громадсько-політичну діяльність і «антидержавницькі» твори, десять років відбув у засланні, де йому заборонили займатися творчістю. Але Шевченкові навіть в ув’язненні вдавалося малювати й писати вірші, які підтримували дух тогочасних українців.

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Після заслання Шевченку заборонили постійно жити в Україні, тому він повернувся у Москву й Петербург. В Україні йому дозволили лише подорожувати – під пильним і постійним наглядом поліції. Складні умови в засланні й хвороби вплинули на Тараса Шевченка, тому він передчасно помер.

У творчості Шевченка Україна є головним образом, овіяним любов'ю і тугою. Відомі твори Кобзаря: «Думи мої думи…»; «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє»; «Заповіт»; «Катерина»; «Садок вишневий коло хати»; «Зоре моя вечірняя» та інші.

210 років з дня народження Тараса Шевченка фото з відкритих джерел

Кобзар був і досі є символом опору російській експансії, боротьби українського народу за свободу та незалежність на своїй українській землі.

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