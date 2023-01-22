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День народження Патріарха Філарета: у Володимирському соборі відслужили літургію

Надія Карбунар
glavcom.ua
День народження Патріарха Філарета: у Володимирському соборі відслужили літургію
Філарет народився 23 січня 1929 року
фото з відкритих джерел

23 січня Філарет відзначатиме 94-ліття

Українська Православна Церква Київського Патріархату 23 січня відзначатиме 94-ліття від дня народження свого Предстоятеля – Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Із нагоди свята у неділю, 22 січня, у Володимирському патріаршому кафедральному соборі міста Києва було звершено Божественну літургію та подячний молебень.

Богослужіння очолив Святійший Патріарх Філарет у співслужінні єпископату Київського Патріархату.

Філарет (в миру: Михайло Антонович Денисенко; народився 23 січня 1929, Благодатне, Амвросіївський район) – український православний церковний діяч, архієрей. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) у 1995-2018 роках, Патріарх Київський і всієї Руси-України, із 15 грудня 2018 року носить титул «почесний патріарх» Православної церкви України. Герой України (2019). Випускник Московської духовної семінарії Російської православної церкви.

У 1950 році прийняв чернецтво. Єпископ Лузький (1962), Віденський і Австрійський (1962–1964), Дмитровський (1964–1966); митрополит Київський і Галицький, екзарх України Російської православної церкви (1966–1990). Після смерті московського патріарха Пимена в 1990 році став місцеблюстителем московського патріаршого престолу. Був одним із кандидатів на нового патріарха, але вибори програв. Ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП), залишився її митрополитом (1990–1992). Внаслідок здобуття Україною незалежності 1991 виступив поборником відновлення української церковної самостійності та за надання автокефалії православній церкві в Україні. Добився від РПЦ для Української православної церкви прав незалежності і самостійності в управлінні та права широкої автономії.

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Теги: Філарет церква вибори свята православна церква Герой України день народження

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