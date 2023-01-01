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Патріарх Філарет відзначає знаменну дату

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Патріарх Філарет відзначає знаменну дату
фот з відкритих джерел

Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет є найстаршим архієреєм у чернецтві

Сьогодні, 1 січня, виповнюється 73 роки з часу чернечого постригу Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

У 1950 році, під час навчання в Московській духовній академії, тоді ще студент Михайло Денисенко, прийняв чернецтво з ім’ям Філарет, на честь святого праведного Філарета Милостивого (день пам'яті 1(14) грудня).

У всьому православному світі Патріарх Філарет є найстаршим архієреєм, який провів у чернецтві 73 роки (найбільше з усіх архієреїв у сучасному Православ'ї).

Цікаві факти з життя Філарета:

  • Михайло Антонович Денисенко (Філарет) народився на Донбасі в селі Благодатному. Його дід загинув під час Голодомору, а батько – 40-річним у боях з гітлерівцями під Запоріжжям. Саме це і наштовхнуло Михайла на думку стати у майбутньому священником. Мати, Меланія, прожила 95 років. У Філарета було три брати: Микола, Іван, Володимир.
  • Філарет є випускником Московської духовної семінарії, куди він потрапив після навчання в Одеській семінарії. На II курсі Михайло прийняв чернечий постриг з ім'ям Філарета.
  • Ще під час навчання здібний українець користувався великою довірою патріарха Алексія I (Сіманського), завдяки чому став доглядачем патріарших покоїв у Троїце-Сергієвій Лаврі. Академію в Москві він закінчує з відзнакою, що дозволило йому викладати у духовних семінаріях Саратова та Києва, а також очолювати церковні місії у Олександрії (Єгипет) та у Відні (Австрія).
  • Філарет ніколи не був одружений. Коли на початку 90-х Москва розгорнула проти відокремлення УПЦ кампанію з поширення «чорного» піару, в пресі з’явилася інформація, шо начебто він одружений і має в шлюбі трьох дітей. На що він відповів: «Я не одружений і ніколи не був одруженим. Все це неправда». Він також стверджував, що ніколи не закохувався.
  • Після смерті московського патріарха Пимена, Філарет відстоював право української церкви. Ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на УПЦ МП.
  • У 28 років Філарет призначений інспектором, у 29 – ректором Київської семінарії. У 31 рік став керуючим справами Українського екзархату, себто представництва Московського патріархату в Український РСР, і настоятелем Володимирського собору у Києві (єдиного у місті, де тоді проходили регулярні богослужіння за православним каноном), а за шість років – ввисвячений на архієпископа Київського й Галицького, а також екзарха України.
  • У 1991 році домігся від РПЦ незалежності для УПЦ в управлінні (але не тотожне з канонічним статусом автономії).
  • Розпочав процес відновлення автокефалії УПЦ КП. За що отримав анафему від Російської церкви. Втім, у 2018 році Вселенським Патріархатом анафему було визнано недійсною.
  • Підтримував Євромайдан. Коли люди ховалися від беркутівців у Михайлівському соборі, він заявив, що «монастир прийняв їх, напоїв чаєм, тобто, дав їм притулок. Народ це дуже високо оцінив, згадав давні часи, коли під час монгольської навали гнані татаро-монголами ховалися в храмах».
  • В одному з інтерв'ю порівняв дії російської влади з діями радикальних ісламістів з терористичної організації «Ісламістська держава» і спрогнозував, що це об'єднає українські православні церкви.

До слова, з початком широкомасштабної агресії Росії проти України у лютому 2022 року почесний патріарх Філарет звернувся до митрополита Церкви Московського патріархату в Україні Онуфрія із закликом про об’єднання.

У червні 2022 року Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет ініціював скликання Всеукраїнського помісного православного собору, в роботі якого взяли б участь представники всіх трьох гілок українського Православ’я. 

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Теги: релігія церква Філарет ювілей війна

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