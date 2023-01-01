Патріарх Філарет відзначає знаменну дату

Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет є найстаршим архієреєм у чернецтві

Сьогодні, 1 січня, виповнюється 73 роки з часу чернечого постригу Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

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У 1950 році, під час навчання в Московській духовній академії, тоді ще студент Михайло Денисенко, прийняв чернецтво з ім’ям Філарет, на честь святого праведного Філарета Милостивого (день пам'яті 1(14) грудня).

У всьому православному світі Патріарх Філарет є найстаршим архієреєм, який провів у чернецтві 73 роки (найбільше з усіх архієреїв у сучасному Православ'ї).

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Цікаві факти з життя Філарета:

Михайло Антонович Денисенко (Філарет) народився на Донбасі в селі Благодатному. Його дід загинув під час Голодомору, а батько – 40-річним у боях з гітлерівцями під Запоріжжям. Саме це і наштовхнуло Михайла на думку стати у майбутньому священником. Мати, Меланія, прожила 95 років. У Філарета було три брати: Микола, Іван, Володимир.

Філарет є випускником Московської духовної семінарії, куди він потрапив після навчання в Одеській семінарії. На II курсі Михайло прийняв чернечий постриг з ім'ям Філарета.

Ще під час навчання здібний українець користувався великою довірою патріарха Алексія I (Сіманського), завдяки чому став доглядачем патріарших покоїв у Троїце-Сергієвій Лаврі. Академію в Москві він закінчує з відзнакою, що дозволило йому викладати у духовних семінаріях Саратова та Києва, а також очолювати церковні місії у Олександрії (Єгипет) та у Відні (Австрія).

Філарет ніколи не був одружений. Коли на початку 90-х Москва розгорнула проти відокремлення УПЦ кампанію з поширення «чорного» піару, в пресі з’явилася інформація, шо начебто він одружений і має в шлюбі трьох дітей. На що він відповів: «Я не одружений і ніколи не був одруженим. Все це неправда». Він також стверджував, що ніколи не закохувався.

Після смерті московського патріарха Пимена, Філарет відстоював право української церкви. Ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на УПЦ МП.

У 28 років Філарет призначений інспектором, у 29 – ректором Київської семінарії. У 31 рік став керуючим справами Українського екзархату, себто представництва Московського патріархату в Український РСР, і настоятелем Володимирського собору у Києві (єдиного у місті, де тоді проходили регулярні богослужіння за православним каноном), а за шість років – ввисвячений на архієпископа Київського й Галицького, а також екзарха України.

У 1991 році домігся від РПЦ незалежності для УПЦ в управлінні (але не тотожне з канонічним статусом автономії).

Розпочав процес відновлення автокефалії УПЦ КП. За що отримав анафему від Російської церкви. Втім, у 2018 році Вселенським Патріархатом анафему було визнано недійсною.

Підтримував Євромайдан. Коли люди ховалися від беркутівців у Михайлівському соборі, він заявив, що «монастир прийняв їх, напоїв чаєм, тобто, дав їм притулок. Народ це дуже високо оцінив, згадав давні часи, коли під час монгольської навали гнані татаро-монголами ховалися в храмах».

В одному з інтерв'ю порівняв дії російської влади з діями радикальних ісламістів з терористичної організації «Ісламістська держава» і спрогнозував, що це об'єднає українські православні церкви.

До слова, з початком широкомасштабної агресії Росії проти України у лютому 2022 року почесний патріарх Філарет звернувся до митрополита Церкви Московського патріархату в Україні Онуфрія із закликом про об’єднання.

У червні 2022 року Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет ініціював скликання Всеукраїнського помісного православного собору, в роботі якого взяли б участь представники всіх трьох гілок українського Православ’я.

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