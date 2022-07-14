Патріарх Філарет звершив заупокійну службу біля могили свого попередника (фото)

Сьогодні 27-ма річницю з дня упокоєння патріарха Володимира (Романюка)

Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет звершив заупокійну літію біля могили патріарха Володимира (Романюка), яка знаходиться на Софійській площі в Києві. Сьогодні 27-ма річницю з дня упокоєння попереднього патріарха.

Як повідомляє пресслужба патріарха, його Святості співслужило духовенство Володимирського собору.

Як відомо, патріарх Володимир Помер 14 липня 1995 року. Патріарха Володимира планувалось поховати на території Святої Софії, але ця спроба закінчилася масовими сутичками з міліцією та внутрішніми військами, бо тодішня влада активно підтримувала лише церкву Московського Патріархату і не дозволила ховати Українського Патріарха на території головної святині нашого народу. Через напад із боку міліції тіло патріарха не вдалося занести безпосередньо на територію Софійського собору і воно було поховане під дзвіницею.

Події 18 липня 1995 року увійшли в історію як «чорний вівторок».

Святіший Патріарх Володимир (Романюк) – другий Патріарх Київський і всієї Руси-України, Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату (1993–1995).

Народився у селі Химчин (Івано-Франкіська область) у грудні 1925 року. Був одним із фундаторів Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Після смерті Патріарха Мстислава став місцеблюстителем Патріаршого престолу (14 червня 1993 р.) із возведенням у сан митрополита. На Всеукраїнському Православному Соборі 21 жовтня 1993 року обраний Патріархом (інтронізований 24 жовтня у Софійському соборі). Виступав з численними проповідями й статтями на богословські, патріотичні й державницькі теми.