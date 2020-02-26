  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Денісова: українському політв'язню в Росії погрожують зґвалтуванням

    • Розсилка
    Український політв'язень Володимир Якименко&nbsp; - Денісова: українському політв'язню в Росії погрожують зґвалтуванням
    Український політв'язень Володимир Якименко 

    Погрози пов'язані з неодноразовими скаргами Якименка на відсутність медичної допомоги зі сторони адміністрації колонії

    Українському політв'язню Володимиру Якименко адміністрація російської в'язниці погрожує зґвалтуванням.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

    За її словами, погрози пов'язані з тим, що Якименко неодноразово звертався до українського омбудсмена і представників дипломатичних установ України, після чого здійснювалися перевірки колонії, де міститься український політв'язень.

    «Громадянина України, якого незаконно утримують в «ФКУ ІК 4 УФСІН Росії по Саратовської області» планують перевести в тюремну лікарню «ФК ЛПУ ОТБ-1 УФСІН Росії по Саратовської області», нібито для лікування. Разом з тим, адміністрація виправної колонії погрожує Володимиру, що в цій лікарні його зґвалтують», - повідомила Денисова.

    Також український омбудсмен зазначила, що незважаючи на вимоги провести медичне обстеження і надати необхідне лікування Якименку, він досі не оглянутий лікарями. При цьому уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова майже три місяці не реагує на звернення Денісової.

    «Через це знову звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової негайно вжити заходів, щоб не допустити заподіяння шкоди фізичному і психічному здоров'ю Володимира Якименка, а також сприяти у забезпеченні безпеки і надання належної медичної допомоги незаконно засудженому громадянину України», - написала Денісова.

    До слова, нещодавно у СІЗО російської Уфи виявили двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».

    Росія здоров'я політв’язні колонія Україна в'язниця Людмила Денісова зґвалтування Тетяна Москалькова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ