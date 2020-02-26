Денісова: українському політв'язню в Росії погрожують зґвалтуванням



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Український політв'язень Володимир Якименко

Погрози пов'язані з неодноразовими скаргами Якименка на відсутність медичної допомоги зі сторони адміністрації колонії

Українському політв'язню Володимиру Якименко адміністрація російської в'язниці погрожує зґвалтуванням.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, погрози пов'язані з тим, що Якименко неодноразово звертався до українського омбудсмена і представників дипломатичних установ України, після чого здійснювалися перевірки колонії, де міститься український політв'язень.

«Громадянина України, якого незаконно утримують в «ФКУ ІК 4 УФСІН Росії по Саратовської області» планують перевести в тюремну лікарню «ФК ЛПУ ОТБ-1 УФСІН Росії по Саратовської області», нібито для лікування. Разом з тим, адміністрація виправної колонії погрожує Володимиру, що в цій лікарні його зґвалтують», - повідомила Денисова.

Також український омбудсмен зазначила, що незважаючи на вимоги провести медичне обстеження і надати необхідне лікування Якименку, він досі не оглянутий лікарями. При цьому уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова майже три місяці не реагує на звернення Денісової.

«Через це знову звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової негайно вжити заходів, щоб не допустити заподіяння шкоди фізичному і психічному здоров'ю Володимира Якименка, а також сприяти у забезпеченні безпеки і надання належної медичної допомоги незаконно засудженому громадянину України», - написала Денісова.

До слова, нещодавно у СІЗО російської Уфи виявили двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».