Денісова вимагає від РФ надати інформацію про затриманих українців



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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій тримати на контролі ситуацію щодо чергових фактів затримання країною-агресором громадян України, заявила Денісова

Російська Федерація продовжує незаконно затримувати громадян України на тимчасово окупованій території Кримського півострова, при цьому не надає офіційних відомостей до уповноважених органів України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«4 лютого 2020 року рішенням «Киевского районного суда» був незаконно заарештований кримський татарин Нариман Межмединов. Про це затримання стало відомо лише сьогодні з повідомлення «прес-службы управления ФСБ по Крыму и г. Севастополю». 15 лютого 2020 року «пограничное управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации» затримало в Азовському морі судно з громадянами України на борту. Офіційні повідомлення щодо підтвердження анкетних даних та процесуального статусу також відсутні», - написала вона.

Денісова звернулася до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати офіційні дані про затриманих громадян України, зокрема їхні повні анкетні дані, підстави затримання та процесуальний статус.

«Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій тримати на контролі ситуацію щодо чергових фактів затримання країною-агресором громадян України та не допустити порушення їх основоположних прав і свобод», - йдеться в повідомленні.

Також Денісова вимагає перевірити дотримання прав затриманих українців на належне утримання, справедливий суд і захист.

Нагадаємо, минулого тижня Москалькова відмовилася повідомити Денісовій, куди етапували двох кримських татар.

Раніше повідомлялося, що Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової у зв'язку з етапуванням у невідомому напрямку засуджених у першій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» братів Узеїра і Теймура Абдуллаєвих.