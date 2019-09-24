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    Суспільство

    Денісова заявила, що процес обміну заручниками «потребує тиші»

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    113 громадян України зараз перебувають в Росії та окупованому Криму, 89 з них &ndash; це кримські татари - Денісова - Денісова заявила, що процес обміну заручниками «потребує тиші»
    113 громадян України зараз перебувають в Росії та окупованому Криму, 89 з них – це кримські татари - Денісова

    Переговори про обмін зараз ведуться на двох майданчиках – у мінському та нормандському форматах - омбудсмен

    Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що наступний етап обміну полоненими між Україною і Росією перебуває на фазі узгодження, але «потребує тиші».

    Про це вона сказала в кулуарах наради ОБСЄ з людського виміру у Варшаві, повідомляє Укрінформ.

    Зазначається, переговори про обмін зараз ведуться на двох майданчиках – у мінському та нормандському форматах.

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    «113 громадян України зараз перебувають в Росії та окупованому Криму, 89 з них – це кримські татари… Безумовно, я там, де можу, піднімаю питання їхнього звільнення. Україна багато працює в цьому напрямку, і вже є практична домовленість про звільнення всіх, але ще треба трохи почекати. Такий процес потребує тиші», - наголосила Денісова.

    Вона підкреслила, що зараз існують два майданчики, де обговорюється обмін полоненими: «Мінський формат, президент України планує це зробити також у нормандському форматі».

    «Думаю, що вся робота, яка ведеться від травня - з першої доби президентства Зеленського - буде завершена тим, що всі наші громадяни і наші території будуть звільнені», - зазначила Денісова.

    Уповноважений Верховної Ради України з прав людини також поінформувала, що під час візиту до Варшави вона зустрінеться зі своїм польським колегою – речником громадянських прав Польщі Адамом Боднаром. За її словами, у полі зору їхньої розмови будуть права українських мігрантів в Польщі.

    Як відомо, у Польщі за попередніми даними зараз перебувають не менше 1,5 млн українських трудових мігрантів.

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