Денісова заявила, що процес обміну заручниками «потребує тиші»



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113 громадян України зараз перебувають в Росії та окупованому Криму, 89 з них – це кримські татари - Денісова

Переговори про обмін зараз ведуться на двох майданчиках – у мінському та нормандському форматах - омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що наступний етап обміну полоненими між Україною і Росією перебуває на фазі узгодження, але «потребує тиші».

Про це вона сказала в кулуарах наради ОБСЄ з людського виміру у Варшаві, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, переговори про обмін зараз ведуться на двох майданчиках – у мінському та нормандському форматах.

«113 громадян України зараз перебувають в Росії та окупованому Криму, 89 з них – це кримські татари… Безумовно, я там, де можу, піднімаю питання їхнього звільнення. Україна багато працює в цьому напрямку, і вже є практична домовленість про звільнення всіх, але ще треба трохи почекати. Такий процес потребує тиші», - наголосила Денісова.

Вона підкреслила, що зараз існують два майданчики, де обговорюється обмін полоненими: «Мінський формат, президент України планує це зробити також у нормандському форматі».

«Думаю, що вся робота, яка ведеться від травня - з першої доби президентства Зеленського - буде завершена тим, що всі наші громадяни і наші території будуть звільнені», - зазначила Денісова.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини також поінформувала, що під час візиту до Варшави вона зустрінеться зі своїм польським колегою – речником громадянських прав Польщі Адамом Боднаром. За її словами, у полі зору їхньої розмови будуть права українських мігрантів в Польщі.

Як відомо, у Польщі за попередніми даними зараз перебувають не менше 1,5 млн українських трудових мігрантів.