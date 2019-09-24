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    Сенцов розповів про стан здоров’я після 145 днів голодування

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    Олег Сенцов відновлюється після голодування - Сенцов розповів про стан здоров’я після 145 днів голодування
    Олег Сенцов відновлюється після голодування

    В колонії Сенцову говорили, що наслідки голодування будуть незворотними

    Звільнений український режисер і письменник із Криму Олег Сенцов запевняє, що йому вдалося відновитися після голодування, яке він 145 днів тримав у російській колонії.

    Про це Сенцов розповів в інтерв’ю Крим.Реалії.

    «Усе, тьху-тьху-тьху, закінчилося добре. За ці 145 днів я почав добре розбиратися в здоров’ї, у здоров’ї людей, які вмирають. Пульс 40 був, і все це було дуже сумно. Всі дані були дуже погані. Намагався контролювати, що відбувається. Але під кінець я вже нічого не контролював: останній місяць я вже нічого не розумів, був як у тумані», – сказав режисер.

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    За його словами, в колонії йому говорили, що наслідки голодування будуть незворотними.

    «Говорили, що наслідки будуть дуже сумними (вже в кардіограмі пішли зміни), що серце вже не відновиться, нирки теж показували проблему, печінка збільшилася і що це речі, які не повернуться. Але, потихеньку, потихеньку, потихеньку... Потім обстежили: «Начебто ти відновлюєшся». Зараз мене в «Феофанії» теж обстежили і нічого такого страшного не знайшли. Печінка як і раніше трохи збільшена. Але нічого страшного», – додав Сенцов.

    У травні 2018 року засуджений у Росії Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування в російській колонії в Лабитнангі. Він вимагав звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях. Через 145 днів Сенцов припинив голодування через загрозу насильницького годування. 

    Сенцов у цьому ж ефірі сказав, що готовий потиснути руку президенту Росії Володимиру Путіну заради «визволення українських політв'язнів».

    Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». В Україну повернулися 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Олег Сенцов, Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, затриманий і засуджений в анексованому Криму Євген Панов, також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.

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