Депутат Барна: у непристойних жартах Зеленського про Україну винні ЗМІ



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Політик скаржиться, що обмеження діяльності навіть брехливих ЗМІ часто розглядають як обмеження свободи слова

Депутат від БПП Олег Барна вбачає у «жартах» Зеленського про Україну, у першу чергу, вину медіа. Парламентар переконаний, що в державі відсутній належний контроль з боку державних органів за діяльністю ЗМІ.

«Я вважаю, що ці рішення мають йти від самих журналістів. Бо зараз будь-яка навіть позитивна річ буде виглядати зі сторони Верховної Ради як негатив. Я звертаюся з цього приводу до самих журналістів, щоб вони дали оцінку подібним діям і стали на захист професійної журналістики. Не жовтої, проплаченої, замовної, а істинної журналістики. Правдивому журналісту, звичайно, важко буде. Як казав Черчиль, прем’єр-міністр Великобританії: «Коли правда вдягає штанці, брехня вже встигне двічі Землю обійти», - стверджує Барна.

Нардеп поділився і власним досвідом боротьби. Зокрема згадав про Національну спілку журналістів України, яка протягом шести місяців не реагує на його звернення щодо наклепів і маніпуляцій зі сторони окремих каналів.

«Ніякої відповіді на мої звернення немає. Очевидно, що зараз, перед виборами, це буде розглядатися ними як обмеження свободи слова. Це вже ми побачили по тому, як український народ створив петицію і зібрав підписи, щоб обмежити діяльність каналів 112 і NewsOnе. Ухвалили закон, але лобісти перевертають це і розглядають як обмеження свободи слова», - додав Барна.

Нагадаємо, що Олег Барна вимагає вибачень від Зеленського за жарти про українців. Нещодавно Барна також засвітився у черговому скандалі, коли у коридорі телеканалу ZIK схопив за комір вишиванки члена Зе-команди Святослава Юраша, порвавши її.

Повний текст інтерв’ю «Главкома» з Олегом Барною читайте тут: Олег Барна: Підлі паскуди, прикрившись вишиванкою, здають Україну.