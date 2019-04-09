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    Інтерв'ю

    Олег Барна: Підлі паскуди, прикрившись вишиванкою, здають Україну

    • Юлія Козлова
    • Розсилка
    Народний депутат від БПП Олег Барна - Олег Барна: Підлі паскуди, прикрившись вишиванкою, здають Україну
    Народний депутат від БПП Олег Барна

    «Тимошенко, принаймні, досвідчений політик, її знає світ, вона спілкується із лідерами інших країн. А як будуть сприймати Зеленського?»

    Народний депутат від БПП Олег Барна відомий своїм запальним характером. Він неодноразово фігурував у різноманітних скандалах: вдавався до фізичної сили у суперечках з опонентами. При цьому жертвами депутата завжди ставали політики, які на той момент перебували у конфлікті з президентом Порошенком. Цим Барна лише давав зайві приводи звинувачувати його у виконанні замовлень Банкової. Членство у франції БПП – не єдина прив’язка депутата до партії влади: рідний брат парламентаря Степан Барна - керівник Тернопільської облдержадміністрації.

    Найскандальніша витівка Барни трапилась у грудні 2015 року: під час виступу у Верховній Раді Арсенія Яценюка, який тоді обіймав посаду прем'єр-міністра, Барна підійшов до трибуни і подав йому букет червоних троянд. А після цього підняв главу уряду на руки і… виніс з-за трибуни.

    Олег Барна виносить Арсенія Яценюка
    Олег Барна виносить Арсенія Яценюка з-за трибуни Ради

    Депутат дозволяв собі нецензурні висловлювання на адресу головного критика Порошенка – лідера фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

    У грудні 2018 року в ефірі телеканалу «Рада» Барна побився з представником партії «Свобода» Юрієм Левченком.

    І ось вчора, 8 квітня, у коридорі телеканалу ZIK Барна вкотре доводив свою правоту руками, цього разу перепало представнику команди Зеленського Святославу Юрашу.

    Святослав Юраш та його вишиванка, яку порвав Олег Барна
    Святослав Юраш та його вишиванка, яку порвав Олег Барна

    «Главком» дізнався у Олега Барни, як саме він опинився у телевізійній студії, куди його ніхто не запрошував, як оцінили його вчинок колеги і чому він виступає проти Володимира Зеленського.

    Можете прокоментувати інцидент, який стався вчора в студії. Ваша версія.

    Ніякого інциденту не було. Я дивився передачу по телебаченню і почув вислови Святослава Юраша, представника команди Зеленського, особи, яка взагалі не служила в армії і не була в АТО. Представник дезертирів, які ховалися за спини дітей і дружин, давав оцінку бойовим операціям і діям. Зокрема він звинувачував у Іловайській трагедії чинного президента. Звинувачував у смертях наших воїнів усіх, окрім Путіна. Мене це обурило, тож я вдягнув військову форму, пішов на телеканал ZIK, який тут поряд (через дорогу від готелю «Україна», де мешкає Барна «Главком»). Попросив Юраша не говорити про війну, якщо він там не був.

    Святослав Юраш захищає українофоба, який не знає державну мову, який зневажає 90% українців, яких він має очолити, який насміхався над вірою, коли ми отримали омріяну незалежну українську церкву і Томос. Зеленський називав мою країну «повією». Неприпустимо чути це.

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    У червні 2017 року на великій швидкості Олег Барна врізався в столичний трамвай. Удар був такої сили, що трамвай зійшов з рейок і в нього вилетіло скло. На щастя, трамвай був уже без пасажирів, а от нардеп заробив собі синців.

    У червні 2017 року на великій швидкості Олег Барна врізався в столичний трамвай. Удар був такої сили, що трамвай зійшов з рейок і в нього вилетіло скло. На щастя, трамвай був уже без пасажирів, а от нардеп заробив собі синців.

    Чи не вважаєте, що такими діями ви тільки шкодите Порошенку?

    Чесно кажучи, я тоді над цим не задумувався. Це дійсно було питання емоцій.  Коли в мене на окрузі більше 15 загиблих воїнів, то плювати на світлу пам’ять наших героїв-захисників, які поклали свої життя у війні проти російської агресії і проти Путіна, кидати тінь на українську армію я не дам. Юраш критикував головнокомандувача, який відродив армію. Я знаю, яка вона була в 2014 році, і яка є зараз. Він (Святослав Юраш – «Главком») критикував того, хто стримує путінську агресію і стримує Путіна.

    Звісно, люди мають робити висновки не на емоціях, а на тверезу голову.

    Зараз треба провести громадську всеукраїнську мобілізацію проти цього російського реваншу і приватизації України Коломойським.

    Зеленський «жартував», як ви кажете, над Україною не вчора і не позавчора. Чому ви як депутат не реагували на його вчинки п’ять років, а тепер у розпал виборчої кампанії згадали, що він щось колись казав?

    По-перше, тут є вина самих ЗМІ. Все через відсутність належного контролю з боку державних органів нагляду за діяльністю ЗМІ. Через Національну спілку журналістів України, яка протягом шести місяців не реагує на моє звернення щодо наклепів, оббріхувань, маніпуляцій зі сторони каналів 1+1, редактора Ткаченка (Олександр Ткаченко - генеральний директор 1+1 медіа – «Главком»), ведучого Дубінського (Олександр Дубінський - ведучий програми «Гроші» на «1+1» - «Главком») та інших. Ніякої відповіді на мої звернення немає. Очевидно, що зараз, перед виборами, це буде розглядатися ними як обмеження свободи слова. Це вже ми побачили по тому, як український народ створив петицію і зібрав підписи, щоб обмежити діяльність каналів 112 і NewsOnе. Ухвалили закон, але лобісти перевертають це і розглядають як обмеження свободи слова. 

    Я вважаю, що, першою чергою, ці рішення мають йти від самих журналістів. Бо зараз будь-яка навіть позитивна річ буде виглядати  зі сторони Верховної Ради як негатив. Я звертаюся з цього приводу до самих журналістів, щоб вони дали оцінку подібним діям і стали на захист професійної журналістики. Не жовтої, проплаченої, замовної, а істинної журналістики. Правдивому журналісту, звичайно, важко буде. Як казав Черчиль, прем’єр-міністр Великобританії: «Коли правда вдягає штанці, брехня вже встигне двічі Землю обійти».

    Чи консультувалися ви з кимось із штабу Порошенка перед тим, як увірватися до студії ZIK?

    Ні. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що я поводився так виключно через наболіле, через війну на Сході. І замість того, щоб ми єдналися проти ворога, він (Святослав Юраш – член штабу Зеленського  - «Главком») звинуватив президента в тому, що той розколює суспільство. І ми знаємо до чого це може призвести – до загибелі нашої держави. Цього ні в якому разі не можна допустити.

    Ви порвали вишиванку на представнику команди Зеленського. Чи тут є якийсь символізм?

    Це є прикладом того, як ниці підлі паскуди, прикрившись вишиванкою, здають Україну. Але ніхто нічого не рвав. Я тільки тримав руку, Юраш сам дьорнувся. Я сказав, що відкуплю йому сорочку, але це буде не вишиванка. Бо він не достойний носити вишиванку.

    Для нас всіх має стати засторогою те, що диявол може одягати маску святого. Так само, як і зрадники і українофоби дуже часто прикриваються вишиванкою.

    Чи отримали ви на горіхи за свій вчинок від керівництва БПП?

    Критика дійсно була. Зайшов у Верховну Раду - всі казали, що це може сприйнято негативно.  Тому що політикам не личить так поводитися чи вестися на провокації.

    Я такий як є, можливо, дещо емоційний. Але холоднокровним і неемоційним стану вже тоді, як помру.

    З мене дуже поганий політик у тому контексті, як всі розуміють. Я ніколи не був і не хочу бути цинічним й брехливим, одне говорити – інше робити. Я вважаю, що основна загроза існування держави – це політичний цинізм. Я хочу бути державником, який може взяти на себе відповідальність. І тому я пішов добровольцем в АТО, будучи інвалідом. Тому я зараз відвідую наших хлопців і допомагаю. Роблю все, щоб у моєму окрузі відродилась військова частина.


    Через місяць після «трамвайної історії» Барну під Радою активісти закидали яйцями, почувши неприємні коментарі нардепа в свою сторону

    Через місяць після «трамвайної історії» Барну під Радою активісти закидали яйцями, почувши неприємні коментарі нардепа в свою сторону

    Але ви чомусь нападаєте саме на опонентів Порошенка, у момент політичного загострення. Вашими жертвами вже бути і Яценюк, і Тимошенко… А тепер ось соратник Зеленського

    При всій своїй критичності до Тимошенко, принаймні вона - досвідчений політик, тривалий час на політичному полі,  її знає світ, вона спілкується із лідерами інших країн. А як будуть сприймати Зеленського? І якщо він не вибачиться за свої жарти перед країною, то буде асоціюватися виключно як «містер Срака» (У жовтні 2018 року Олег Барна «послав на 3 букви» журналіста Ігоря Колтунова, який запитав депутата, чому той голосував за інших депутатів під час парламентського голосування. У відповідь Володимир Зеленський записав відеозвернення до Барни, у якому публічно «послав його в сраку», запустивши таким чином флешмоб - «Главком»). Я тільки можу відповісти йому його ж словами, або по-лемківськи «Іди в дупу». 

    Юлія Козлова, «Главком»

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