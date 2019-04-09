Олег Барна: Підлі паскуди, прикрившись вишиванкою, здають Україну

Народний депутат від БПП Олег Барна

«Тимошенко, принаймні, досвідчений політик, її знає світ, вона спілкується із лідерами інших країн. А як будуть сприймати Зеленського?»

Народний депутат від БПП Олег Барна відомий своїм запальним характером. Він неодноразово фігурував у різноманітних скандалах: вдавався до фізичної сили у суперечках з опонентами. При цьому жертвами депутата завжди ставали політики, які на той момент перебували у конфлікті з президентом Порошенком. Цим Барна лише давав зайві приводи звинувачувати його у виконанні замовлень Банкової. Членство у франції БПП – не єдина прив’язка депутата до партії влади: рідний брат парламентаря Степан Барна - керівник Тернопільської облдержадміністрації.

Найскандальніша витівка Барни трапилась у грудні 2015 року: під час виступу у Верховній Раді Арсенія Яценюка, який тоді обіймав посаду прем'єр-міністра, Барна підійшов до трибуни і подав йому букет червоних троянд. А після цього підняв главу уряду на руки і… виніс з-за трибуни.

Олег Барна виносить Арсенія Яценюка з-за трибуни Ради

Депутат дозволяв собі нецензурні висловлювання на адресу головного критика Порошенка – лідера фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

У грудні 2018 року в ефірі телеканалу «Рада» Барна побився з представником партії «Свобода» Юрієм Левченком.

І ось вчора, 8 квітня, у коридорі телеканалу ZIK Барна вкотре доводив свою правоту руками, цього разу перепало представнику команди Зеленського Святославу Юрашу.

Святослав Юраш та його вишиванка, яку порвав Олег Барна

«Главком» дізнався у Олега Барни, як саме він опинився у телевізійній студії, куди його ніхто не запрошував, як оцінили його вчинок колеги і чому він виступає проти Володимира Зеленського.

Можете прокоментувати інцидент, який стався вчора в студії. Ваша версія.

Ніякого інциденту не було. Я дивився передачу по телебаченню і почув вислови Святослава Юраша, представника команди Зеленського, особи, яка взагалі не служила в армії і не була в АТО. Представник дезертирів, які ховалися за спини дітей і дружин, давав оцінку бойовим операціям і діям. Зокрема він звинувачував у Іловайській трагедії чинного президента. Звинувачував у смертях наших воїнів усіх, окрім Путіна. Мене це обурило, тож я вдягнув військову форму, пішов на телеканал ZIK, який тут поряд (через дорогу від готелю «Україна», де мешкає Барна – «Главком»). Попросив Юраша не говорити про війну, якщо він там не був.

Святослав Юраш захищає українофоба, який не знає державну мову, який зневажає 90% українців, яких він має очолити, який насміхався над вірою, коли ми отримали омріяну незалежну українську церкву і Томос. Зеленський називав мою країну «повією». Неприпустимо чути це.





У червні 2017 року на великій швидкості Олег Барна врізався в столичний трамвай. Удар був такої сили, що трамвай зійшов з рейок і в нього вилетіло скло. На щастя, трамвай був уже без пасажирів, а от нардеп заробив собі синців.

Чи не вважаєте, що такими діями ви тільки шкодите Порошенку?

Чесно кажучи, я тоді над цим не задумувався. Це дійсно було питання емоцій. Коли в мене на окрузі більше 15 загиблих воїнів, то плювати на світлу пам’ять наших героїв-захисників, які поклали свої життя у війні проти російської агресії і проти Путіна, кидати тінь на українську армію я не дам. Юраш критикував головнокомандувача, який відродив армію. Я знаю, яка вона була в 2014 році, і яка є зараз. Він (Святослав Юраш – «Главком») критикував того, хто стримує путінську агресію і стримує Путіна.

Звісно, люди мають робити висновки не на емоціях, а на тверезу голову.

Зараз треба провести громадську всеукраїнську мобілізацію проти цього російського реваншу і приватизації України Коломойським.

Зеленський «жартував», як ви кажете, над Україною не вчора і не позавчора. Чому ви як депутат не реагували на його вчинки п’ять років, а тепер у розпал виборчої кампанії згадали, що він щось колись казав?

По-перше, тут є вина самих ЗМІ. Все через відсутність належного контролю з боку державних органів нагляду за діяльністю ЗМІ. Через Національну спілку журналістів України, яка протягом шести місяців не реагує на моє звернення щодо наклепів, оббріхувань, маніпуляцій зі сторони каналів 1+1, редактора Ткаченка (Олександр Ткаченко - генеральний директор 1+1 медіа – «Главком»), ведучого Дубінського (Олександр Дубінський - ведучий програми «Гроші» на «1+1» - «Главком») та інших. Ніякої відповіді на мої звернення немає. Очевидно, що зараз, перед виборами, це буде розглядатися ними як обмеження свободи слова. Це вже ми побачили по тому, як український народ створив петицію і зібрав підписи, щоб обмежити діяльність каналів 112 і NewsOnе. Ухвалили закон, але лобісти перевертають це і розглядають як обмеження свободи слова.

Я вважаю, що, першою чергою, ці рішення мають йти від самих журналістів. Бо зараз будь-яка навіть позитивна річ буде виглядати зі сторони Верховної Ради як негатив. Я звертаюся з цього приводу до самих журналістів, щоб вони дали оцінку подібним діям і стали на захист професійної журналістики. Не жовтої, проплаченої, замовної, а істинної журналістики. Правдивому журналісту, звичайно, важко буде. Як казав Черчиль, прем’єр-міністр Великобританії: «Коли правда вдягає штанці, брехня вже встигне двічі Землю обійти».

Чи консультувалися ви з кимось із штабу Порошенка перед тим, як увірватися до студії ZIK?

Ні. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що я поводився так виключно через наболіле, через війну на Сході. І замість того, щоб ми єдналися проти ворога, він (Святослав Юраш – член штабу Зеленського - «Главком») звинуватив президента в тому, що той розколює суспільство. І ми знаємо до чого це може призвести – до загибелі нашої держави. Цього ні в якому разі не можна допустити.

Ви порвали вишиванку на представнику команди Зеленського. Чи тут є якийсь символізм?

Це є прикладом того, як ниці підлі паскуди, прикрившись вишиванкою, здають Україну. Але ніхто нічого не рвав. Я тільки тримав руку, Юраш сам дьорнувся. Я сказав, що відкуплю йому сорочку, але це буде не вишиванка. Бо він не достойний носити вишиванку.

Для нас всіх має стати засторогою те, що диявол може одягати маску святого. Так само, як і зрадники і українофоби дуже часто прикриваються вишиванкою.

Чи отримали ви на горіхи за свій вчинок від керівництва БПП?

Критика дійсно була. Зайшов у Верховну Раду - всі казали, що це може сприйнято негативно. Тому що політикам не личить так поводитися чи вестися на провокації.

Я такий як є, можливо, дещо емоційний. Але холоднокровним і неемоційним стану вже тоді, як помру.

З мене дуже поганий політик у тому контексті, як всі розуміють. Я ніколи не був і не хочу бути цинічним й брехливим, одне говорити – інше робити. Я вважаю, що основна загроза існування держави – це політичний цинізм. Я хочу бути державником, який може взяти на себе відповідальність. І тому я пішов добровольцем в АТО, будучи інвалідом. Тому я зараз відвідую наших хлопців і допомагаю. Роблю все, щоб у моєму окрузі відродилась військова частина.





Через місяць після «трамвайної історії» Барну під Радою активісти закидали яйцями, почувши неприємні коментарі нардепа в свою сторону

Але ви чомусь нападаєте саме на опонентів Порошенка, у момент політичного загострення. Вашими жертвами вже бути і Яценюк, і Тимошенко… А тепер ось соратник Зеленського

При всій своїй критичності до Тимошенко, принаймні вона - досвідчений політик, тривалий час на політичному полі, її знає світ, вона спілкується із лідерами інших країн. А як будуть сприймати Зеленського? І якщо він не вибачиться за свої жарти перед країною, то буде асоціюватися виключно як «містер Срака» (У жовтні 2018 року Олег Барна «послав на 3 букви» журналіста Ігоря Колтунова, який запитав депутата, чому той голосував за інших депутатів під час парламентського голосування. У відповідь Володимир Зеленський записав відеозвернення до Барни, у якому публічно «послав його в сраку», запустивши таким чином флешмоб - «Главком»). Я тільки можу відповісти йому його ж словами, або по-лемківськи «Іди в дупу».

Юлія Козлова, «Главком»