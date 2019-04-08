Нардеп Барна вимагає вибачень від Зеленського за жарти про українців



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Політик застеріг, що вибір на користь Володимира Зеленського – це дійсно питання загрози національній безпеці

Українофоб і блазень олігарха йде в президенти, окрім того, ще й відмовляється від своєї ж ініціативи пройти всі тести на вживання заборонених речовин.

Це заявив народний депутат України Олег Барна в ефірі програми «Коментарі» на телеканалі ZIK.

Політик застеріг, що вибір на користь Володимира Зеленського – це дійсно питання загрози національній безпеці, зважаючи на те, які одіозні особистості підтримали його кандидатуру.

«Коли кандидата у президенти Зеленського підтримують Андрій Портнов, Володимир Жириновський, Іван Охлобистін, представники ДНР/ЛНР, то це викликає дуже багато питань. Тому яку людину ми обираємо? Це людина, яка насміхалася над нацією, яку вона має очолити, і називала українців хохлами. Країну, якою має керувати, назвала повією, а також насміхався над православними українцями, які мріяли про повернення ПЦУ, називаючи томос термосом», – нагадав Олег Барна.

Відтак депутат підкреслив, що не вважає Зеленського гідним кандидатом у президенти своєї держави, а також закликав його попросити вибачення за образливі жарти про українців.

«Для мене така особина навряд чи асоціюється з кандидатом у президенти моє держави, за яку сьогодні військові помирають на Сході. І тому поки ця людина не попросить вибачення, для мене він залишиться негідником. Українофоб і блазень олігарха йде в президенти, окрім того, ще й відмовляється від своєї ж ініціативи пройти всі тести на вживання заборонених речовин!» – наголосив Барна.

Він також пояснив, чому, на його думку, Володимир Зеленський отримав високу підтримку громадян у першому турі виборів.

«Була розроблена спеціальна технологія, щоб показати суспільству віртуального президента. Протягом чотирьох років по телебаченню показували серіал «Слуга народу». Але віртуальність від дійсності відрізняється тим, що я не бачив, щоб Зеленський їхав на студію «Квартал- 95» на велосипеді, натомість бачив, я він скрізь з’являється з охороною Коломойського», – констатував Олег Барна.